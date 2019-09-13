GÜNDEM / 13 Eylül 2019

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin 98. Yıldönümü Kutlama Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim endeksini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) FETÖ yapılanmasına ilişkin 38 sanığın yargılanmasına 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ikinci maçlarla sürüyor.

Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Ljubljana/18.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın yarı finalinde İspanya-Avustralya ve Arjantin-Fransa karşı karşıya gelecek.

(Pekin/11.00/15.00)

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

5- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris merkezli olarak Muğla'da sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçilecek.

(Muğla/07.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

7- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Veria/18.00)

8- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları Türk temsilcisi Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun ilk gününde Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile Sırbistan ekibi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bakanlık olarak özel gereksinimli bireylerin yapabilirliklerini en üst düzeye çıkararak kendilerine yeterli, topluma adapte olmuş, üretken bireyler olmalarına katkı sağlamayı, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini dünyaya model oluşturacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve vicdani duyarlılığıyla 2005'te sosyal güvenlik kapsamında sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti, 5378 sayılı kanunla vatandaşlık temeline yayılmış ve o tarihte 60 bin özel gereksinimli birey hizmet alabilirken günümüzde bu sayı 380 bine ulaşmıştır"

"(Yeni yönetmelik düzenlemesi) Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak çocuklarımızın eğitim süreleri aynen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki gibi olacak. Yani ayda 8 seans bireysel eğitim alacaklar"

"Evinde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ihtiyacı bulunan çocuklarımızın ailelerinin bu süreçte RAM'lere başvurması sonrası yapılan değerlendirme sonucunda 'evde eğitim alabilir' yönündeki raporu alması büyük önem taşıyor. Bu başvuru sonrasında çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehabilitasyon desteği merkezlerimizce sağlanacak"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- TİM'den Latin Amerika'ya ihracat atağı

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"Önümüzdeki dönemde Şili'ye yönelik bir heyet planımız var"

"Bu heyette firmalarımız sadece Şilili firmalarla değil, aynı zamanda Brezilya, Arjantin, Uruguay, Ekvador, Bolivya, Kolombiya, Panama ve Meksikalı alıcılarla da temasa geçebilecek"

"Demir-çelik sektörü dışında güçlü olduğumuz diğer sektörlerin de Latin Amerika pazarında potansiyellerini artırmalarını amaçlıyoruz"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- "İslami Finans dünyada 10 ülkede yoğunlaştı"

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor:

"İslami Finans endüstrisinde 10 büyük ülke var. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır"

"İslami Finans, Türkiye'deki finansman sektörünün yüzde 5 ila 6'sı arasındadır"

"Türkiye'de son zamanlarda hükümet, düzenlemeleri değiştirdi ve 2000'li yılların başlarında İslami bankaları İslami bankalar olarak tanımladı"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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