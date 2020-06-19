GÜNDEM / 19 Haziran 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 19 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ile ABD Ticaret Odası ortak Webineri'nin konuğu olacak ve açılış konuşmasının ardından Amerikan tarafının sorularını yanıtlayacak.

GÜNDEM / 19 Haziran 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ile ABD Ticaret Odası ortak Webineri'nin konuğu olacak ve açılış konuşmasının ardından Amerikan tarafının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitimle devam eden eğitim-öğretim dönemi sona erecek.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak, Mevlana Kültür Merkezi'nde muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelecek.

(Konya/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orta menzilli ilk yerli füze motorunun (TEI-TJ300) test edilmesine ilişkin törende yer alacak.

(Eskişehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, merkezi yönetim bütçesinden 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin verileri, 2019 yılı kütüphane istatistiklerini ve nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2019" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

5- TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB üyesi ülkelerin liderleri, video konferansla toplantı yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 28. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçını tribünden izleyecek.

(Ankara/21.00) (Fotoğraflı)

2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen TFF 1. Lig'de 29. hafta, Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Giresun/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı

Milli Eğitim Bakanlığınca Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA, 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. internet sitesi, dünyada ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu

EBA Mobil uygulaması, Android cihazlar için 16 milyon 700 bin, iOs cihazlar için 1 milyon 800 bin indirilme sayısına ulaştı

TRT EBA'da 2 bin 516 saat yayın yapıldı, 7 milyon 383 bin 213 öğrenci ile 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif kullandı

Uzaktan eğitim kanallarında 29 Haziran'dan itibaren tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşak başlayacak

(Selma Kasap-Ankara)

2- İsveç'ten getirilen Türk hastadan immün plazma bağışı

Kovid-19 testi pozitif çıkınca kızlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hasta, iyileşir iyileşmez Antalya'da diğer hastalar için immün plazma bağışında bulundu

Emrullah Gülüşken:

"Elhamdülillah sağlığıma kavuştum ve kan vermeye karar verdim. İnşallah başkalarına şifa olur"

Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tufan Ertop:

"Bir kişi tek bağışıyla iki kişiye umut oluyor. Belli aralıklarla toplamda 3 kez bağış yapabiliyorlar"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Otomobil satışları Avrupa'da daraldı, sadece Türkiye'de arttı

Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalırken, Türkiye otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü

İlk 5 ayda tüm Avrupa pazarlarının daralmasına karşın Türkiye otomobil pazarı artış gösterdi

Otomobil pazarı Almanya'da yüzde 49,5, İtalya'da yüzde 49,6, Fransa'da yüzde 50,3, Belçika'da yüzde 32 ve İspanya'da yüzde 72,7 geriledi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 19 Haziran 2020 - Son Dakika

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