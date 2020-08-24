GÜNDEM / 24 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 24 Ağustos 2020

Kabine toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

GÜNDEM / 24 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Kabine toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin çalışmalar takip ediliyor.

(Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1 - ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu fikstür çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

2 - 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson, basın toplantısında maçla ilgili soruları cevaplayacak.

(Selanik/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 2020-2021 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Süper Lig ve 1. Lig fikstürü ile Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oluyor.

(Ankara/15.00)

ÖZEL HABER

1- Küresel havacılık devlerine Başkent'ten kompozit parça ihracı

Dünyanın önemli havacılık ve savunma sanayi firmalarından Airbus'un bazı kompozit parçaları Başkent OSB'deki bir fabrikada üretiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de büyük bir ihracat yapılıyor. Firma, Airbus gibi küresel havacılık devi firmaların bazı kritik parçalarında dünyadaki tek üreticisi konumunda"

"Firma, kilogram başına ihracat değeri 4 bin 500 doları bulan yüksek kalitede ve katma değerli ürünler üretebiliyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

2- Üniversite tercih döneminde 2 milyonu aşkın kişi YÖK Atlas'ı kullandı

Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan YÖK Atlas'tan bugüne kadar toplam 33 milyon 617 bin kişi faydalandı

Bu yılki tercih sürecinde, programda 5 milyon 72 bin 173 kez oturum açılırken kullanıcıların toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 40 milyon 729 bin 911 oldu

Lisans düzeyinde tercih yapacak adaylar YÖK Atlas'ta, üniversite programları arasında sırasıyla en çok hemşirelik, tıp, bilgisayar mühendisliği; ön lisansta ise ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı bölümlerine ilgi gösterdi

(Selma Kasap/Ankara)

3- Turizmde yıl sonuna kadar canlılık beklentisi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Canlılığın kasıma ya da yıl sonuna kadar devam etmesini beklemekteyiz, göstergeler bu şekilde. Bizim açımızdan sevindirici bir durum"

"Salgın öncesi 60 milyon turist, 40 milyar dolar turizm hedefimiz vardı, tabii bu rakamlara ulaşmamız bu süreçte mümkün değil, hedeflerimizden uzaktayız ama en iyi rakamlarla yılı kapatmayı hedefliyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 24 Ağustos 2020 - Son Dakika

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