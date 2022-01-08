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GÜNDEM / 8 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 8 Ocak 2022

08.01.2022 08:58
GÜNDEM / 8 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni ile AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni ile AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Karaman/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun 3'üncü Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılacak. Bakan Kasapoğlu, Kardan Heykeller Sergisi Açılış Programı'na iştirak edecek, Meşaleli Kayak Merkezi ve Lazer Gösterisi'ni izleyecek.

(Kars/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta yapılan Türk Sahra Hastanesinin açılış törenine katılacak, Dakka'da Bangladeş İçişleri Bakanı Asadduzzaman Khan ile görüşecek.

(Bangladeş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kampı"nda koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek 16. dönem sertifika törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmasına ve Sarıkamış Müftülük binası açılışına katılacak.

(Kars/06.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor ve Galatasaray-GZT Giresunspor maçlarıyla sürecek.

(Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 20. hafta maçlarıyla başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor, Adanaspor- Bursaspor, MKE Ankaragücü-Tuzlaspor karşılaşmaları oynanacak.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ- Türk Telekom, Pınar Karşıyaka- Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Bursa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Arkas Spor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Yeni Kızıltepespor- Bingöl Solhanspor ve Sorgun Belediyespor- Tokat Belediye Plevne maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/Bursa/İzmir/Mardin/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemelerinde 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

(Hasselt/22.15)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turunda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Rocasa Gran Canaria'yı konuk edecek.

(İzmir/17.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Hızlı Tren, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 8 Ocak 2022 - Son Dakika


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