GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2021

20.04.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

3- TBMM'de AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemede bulunacak.

(Zonguldak/12.15-15.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılış törenine katılacak.

(Fier)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 27. İberya- Latin Amerika Zirvesi, Kovid-19'a karşı iş birliği, sürdürülebilir kalkınma için yenilik ana gündemleriyle ve liderlerin çoğunluğunun video konferans ile katılımıyla yapılacak.

(Madrid)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 36. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Icrypex maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/19.15)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar müsabakaları başlayacak; Evin Demirhan (50 kilo), Eda Tekin (55 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Nesrin Baş (68 kilo) ve Ayşegül Özbege (76 kilo) müsabakalara başlayacak.

Taha Akgül'ün (125 kilo) final, Emrah Ormanoğlu'nun (61 kilo) repesaj mücadelesine çıkacağı serbest stilde müsabakalar tamamlanacak.

(Varşova/12.30)

7- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, İsviçre'de başlayacak. Kadınlarda elemelerin yapılacağı ilk gün milli sporcular Bilge Tarhan, Cemre Kendirci, Göksu Üçtaş Şanlı ve Nazlı Savranbaşı yarışacak.

(Basel/14.30)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

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Mustafa Şentop, Fransa, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2021 - Son Dakika


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