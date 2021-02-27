GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2021

27.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yapacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Siyasal İletişim Konferansı"na katılarak "28 Şubat Süreci" konulu konuşma yapacak.

(Ankara/16.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı Cemal Kaşıkçı raporunun yansımaları izleniyor.

2- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 27. hafta Göztepe- Kasımpaşa ve Trabzonspor- Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 24. haftaya Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor, Eskişehirspor- İstanbulspor, Bursaspor-Akhisarspor ve Giresunspor- Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Eskişehir/Bursa/16.00/Giresun/19.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. haftadan ertelenen iki, 24. haftadan ertelenen bir maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 21. haftadan ertelenen tek maç oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol- Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Galatasaray-İzmit Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/Hatay/16.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Spor Toto-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına PTT-İlbank ve Eczacıbaşı VitrA- Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/İstanbul/18.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 4, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında tek maç yapılacak.

***

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Kızılcahamam, İYİ Parti, 28 Şubat, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2021 - Son Dakika


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