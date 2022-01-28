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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2022

28.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ocak 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İLKE Vakfının Kültür Politikaları Rapor Sunumu programı ile Medeniyet Derneğinin "İstikamet Üzere 10. Yıl Vefa" programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İLKE Vakfının Kültür Politikaları Rapor Sunumu programı ile Medeniyet Derneğinin "İstikamet Üzere 10. Yıl Vefa" programına katılacak.

(İstanbul/17.00/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genç İstihdam Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP'nin 29. kuruluş yıl dönümü töreni ile Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00-İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ Milli Parkı Yönetim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bursa/11.00)???????

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta maçları başlayacak; Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Nef, Darüşşafaka- Türk Telekom ve Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/İzmir/15.30/Bursa/18.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası başlayacak; Hatayspor- Bellona Kayseri Basketbol ve UMF Yapı İzmit Belediyespor- Elazığ İl Özel İdare karşılaşmaları oynanacak.

(Hatay/14.00/Kocaeli/15.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, erteleme maçında deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

(Sopron/21.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Mert Grup Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasına Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne- Halkbank, Bingöl Solhanspor-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Altekma- Arkas Spor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00 Tokat/15.30/Bingöl/16.00/İzmir/17.00)

6- Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 11. maçında Kastamonu Belediyespor, İsveç'in Savehof takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/14.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.

8- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları yapılacak.

9- TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 20. hafta mücadelesi başlayacak.

10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Danielle Collins ile Avustralyalı Ashleish Barty karşılaşacak.

(Melbourne/11.30)

***

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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Şentop, basketbol, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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