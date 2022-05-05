GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2022

05.05.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da Belediyeyi, esnafı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çatalca'da Belediyeyi, esnafı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-17.30)

2- TCMB, nisan ayına ilişkin, reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çiğ süt ve kırmızı et üretim istatistikleri ile gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesi Atakaş Hatayspor- Trabzonspor, Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/Gaziantep/20.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ, Aliağa Petkimspor- Beşiktaş Icrypex, Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor ve Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/17.00/İzmir/19.30/İstanbul/19.30/19.30)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet üçüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

5- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/15.00)

***

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GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022 AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi, Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2022 - Son Dakika


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