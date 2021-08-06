GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/08.00-14.10)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan boksta Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51 kilo finalinde, Busenaz Sürmeneli kadınlar 69 kilo finalinde, atletizmde Meryem Erdoğan kadınlar maraton finalinde, Yasemin Can kadınlar 10.000 metre finalinde, karatede Meltem Hocaoğlu Akyol kadınlar kumite 61 kiloda ve Uğur Aktaş erkekler kumite 75 kiloda, güreşte Süleyman Karadeniz serbest stil 97 kilo bronz madalya maçında mücadele verecek.

(Tokyo/00.00-15.00)

3- 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda TFF 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenmanın ardından düzenlenecek basın toplantısında futbolcu Miha Zajc soruları cevaplayacak.

(İstanbul/09.30/12.30)

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