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Güney Marmara, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesiyle sektörün merkezi olmayı hedefliyor - Son Dakika

Güney Marmara, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesiyle sektörün merkezi olmayı hedefliyor

21.01.2022 11:44
Güney Marmara, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesiyle sektörün merkezi olmayı hedefliyor

Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) yürütülen "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" (RE-You) projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, alacakları sertifikayla iş sahibi olacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansınca (GMKA) yürütülen "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" (RE-You) projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, alacakları sertifikayla iş sahibi olacak.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından insan kaynaklarının geliştirilmesi çerçevesinde GMKA tarafından RE-You projesi hazırlandı.

Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleriyle yapılan iş birliği ile yenilenebilir enerji bölümlerinden mezun olan öğrenciler, 7 aylık bir eğitim programına dahil olabilecek ve 2 aylık stajın ardından iş sahibi olacak.

Öğrenciler, herhangi bir ücret ödemeden aldıkları eğitimin ardından sertifikalarıyla Avrupa ülkelerinde de çalışabilecek.

Balıkesir'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde tanıtımı yapılan projenin eğitimlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

Projeden ilk olarak teknik bölümlerden mezun olan 18 ile 29 yaş arası 480 gençler yararlanabilecek.

"Sertifika Avrupa'da da geçerli olacak"

Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji konusunda Güney Marmara'nın çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji konusunda Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Sözleşmesi dahilinde Türkiye ile ortak ilke ve yaklaşıma sahip olduklarını ifade eden Quintana, şöyle konuştu:

"Yeşil mutabakatta 2050'ye kadar gerçekleştirilecek hedefler vardı. Bunlardan birisi iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır karbon ayak izi şeklindeydi. Türkiye'de tabii yenilenebilir enerji alanına aynı şekilde önem verdiğinden bu alanda çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. İmzaladığı anlaşmalara paralel şekilde de adımlar atıyor. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasının yanı sıra gençlerin bu konuda sektörün ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak üzerine gerekli eğitimleri almasını sağlamayı hedefliyoruz."

Proje sayesinde Türkiye'nin biyogaz, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi alanlarında eğitim almış ve kalifiye olarak çalışabilecek yeni bir genç jenerasyonu eklemiş olacaklarını ifade eden Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda gençlerin kapasitesinin geliştirilmesi çok büyük önem taşıyor. Diğer sektörlerde de gençlerin istihdama katma çabaları artırılabilir. Bu projede sertifikasyon önem kazanıyor çünkü eğitimlerin sonunda başarılı olanların bir teste tabi tutulduktan sonra sertifika verilecek. Bu sertifika Avrupa'da da geçerli olacak. Bu projenin amacı, Türkiye'deki sektörü iyileştirip, geliştirmek ama edinmiş oldukları bu sertifikalarla Avrupa'daki istihdam olanaklarından da faydalanabilecekler."

"Balıkesir'imizi bir yenilenebilir enerji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Türkiye'de üretilen rüzgar enerjisinin yüzde 17'lik çok önemli diliminin Balıkesir'de gerçekleştiğini belirtti.

Güneş enerjisi ve biyogaz alanında da kentte önemli gelişmeler olduğunu anlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu alanların geliştirilmesine yönelik insan gücü yetiştirilmesi, eğitimli ve nitelikli eleman yetiştirilmesi açısından her iki üniversitemiz bünyesinde toplam 480 gencimizin sertifikalandırılmalarına yönelik eğitim süreci başlayacak. Proje bütçesinin kapsamı içinde de teknik donanım sağlanması ve eğitim merkezlerinin kurulması da söz konusu olacak."

Projeyi son derece değerli bulduklarını belirten Şıldak şunları aktardı:

"İlimiz ve bölgemiz için yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi açısından ufuk açıcı bir çalışma olarak görüyoruz. Artık ülkemiz bu alanda da büyük atak yapıyor ve Balıkesir'imizi bir yenilenebilir enerji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaya katkılarından dolayı AB Türkiye Delegasyonuna ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na özellikle teşekkür ediyorum."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, projenin kent açısından önemine vurgu yaptı.

GMKA yenilenebilir Gençlik Enerjisi Projesi Koordinatörü Osman Erol İnce de projeye katılacak gençlerin eğitimleri ve belgeleri ücretsiz alacağını dile getirdi.

İnce, yenilenebilir enerji sektörünün konjonktürden bağımsız bir şekilde çok hızlı büyüdüğünü vurgulayarak, "Diğer sektörlere nazaran maaş skalaları oldukça yüksek olan bir sektörde, muadillerine göre çok daha farklı sertifikalar alarak çok nitelikli bir şekilde iyi kurumlarda işe girecekler. Eylül ayı itibarıyla eğitimlerin başlamasını bekliyoruz. Şu anda müfredat geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Biz Türkiye'de bu alandan mezun olan 18 ila 29 yaş arası işsiz gençlerimizi projemize bekliyoruz." dedi.

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Yenilenebilir Enerji, gençlik, Marmara, You, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Marmara, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesiyle sektörün merkezi olmayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Marmara, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesiyle sektörün merkezi olmayı hedefliyor - Son Dakika
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