Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
'Adana
Mutabakatı'nı hatırlattı Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, 1998'de Suriye
ile Türkiye
arasında imzalanan Adana Mutabakatını hatırlatarak, " Bunun altında bir yerde bölücü terör örgütünün bize teslimi yatıyordu. Şimdi tabii dünkü seyahatten sonra sayın Putin
ile de yaptığımız görüşmelerde bu Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme gelmesi, bunun üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamızın gerekliliğini daha iyi anlıyoruz" dedi.
… Muharrem İnce
'nin o sözlerine sert tepki
Ankara - 31 Mart yerel seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu yineleyen MHP
lideri Devlet Bahçeli
, Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur" dedi.
…
Erdoğan'dan Maduro'ya destek
24.01.2019 09: 27: 55 Ankara/ Politika/ 24097
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini belirtti.
… ABD
'de kanlı banka soygunu: 5 ölü Florida
- ABD'nin Florida eyaletinde bir bankaya giren soyguncu, 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.
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Boğulmakta olan çocuk son anda kurtarıldı
Rio de Janerio - Brezilya
'da çocuk havuzundan yetişkin havuzuna geçen ve suya giren küçük yaramaz az daha boğuluyordu.
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Kupada büyük sürpriz Hatay
- Ziraat Türkiye Kupasında büyük bir sürpriz yaşandı. Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir
, son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor
'a 4-1 yenildi ve kupaya veda etti.
(İHA)