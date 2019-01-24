Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

50 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

'Adana Mutabakatı'nı hatırlattı

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1998'de Suriye ile Türkiye arasında imzalanan Adana Mutabakatını hatırlatarak, " Bunun altında bir yerde bölücü terör örgütünün bize teslimi yatıyordu. Şimdi tabii dünkü seyahatten sonra sayın Putin ile de yaptığımız görüşmelerde bu Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme gelmesi, bunun üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamızın gerekliliğini daha iyi anlıyoruz" dedi.



Muharrem İnce'nin o sözlerine sert tepki

Ankara - 31 Mart yerel seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur" dedi.



Erdoğan'dan Maduro'ya destek

24.01.2019 09: 27: 55 Ankara/ Politika/ 24097

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini belirtti.



ABD'de kanlı banka soygunu: 5 ölü

Florida - ABD'nin Florida eyaletinde bir bankaya giren soyguncu, 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.



Boğulmakta olan çocuk son anda kurtarıldı

Rio de Janerio - Brezilya'da çocuk havuzundan yetişkin havuzuna geçen ve suya giren küçük yaramaz az daha boğuluyordu.



Kupada büyük sürpriz

Hatay - Ziraat Türkiye Kupasında büyük bir sürpriz yaşandı. Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor'a 4-1 yenildi ve kupaya veda etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Güncel
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