Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan: O taklacıya öyle bir ders verin ki...



Ordu - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İdris Naim Şahin'i eleştirerek, "Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha kendine gelemesin" dedi.



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Yangın faciasında ölü sayısı 4'e yükseldi



İstanbul - Beyoğlu'nda yangın faciası yaşandı. Asmalımescit'te 5 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



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Hainlerin sığınak ve barınakları imha edildi



Diyarbakır - Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 19 sığınak ve barınak imha edildi. Sığınaklardan birinin girişi ve içerisine tuzaklanan patlayıcı da güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek etkisiz hale getirildi.



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Kent meydanında tekme tokat kavga



Şanlıurfa - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



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Birazdan olacaklara inanamayacaksınız !



Henan - Çin'de akıl almaz bir kaza yaşandı.



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Rio Karnavalı yağmur dinlemedi



Rio de Janerio - Brezilya'da Rio Karnavalı, şiddetli yağmura rağmen bu yıl da coşkuyla başladı.



(İHA)

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