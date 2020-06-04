Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

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CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü.

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İstanbul toplu ulaşımında yeni normal döneme ilişkin yeni kararlar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu ulaşımda yeni normal döneme ilişkin kararlar aldı. Karara göre, otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu alınacak.

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Habur Sınır Kapısındaki temassız ihracat bugün sona eriyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen temassız ihracatın bugün sona ereceği açıklandı.

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Türkiye'nin 34 şehrine uçuşlar başladı

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da 5 şehirle başlayan yurtiçi tarifeli yolcu uçuşları, bugünden itibaren 34 farklı şehre gerçekleştirilmeye başladı.

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FETÖ'cülerden ABD'deki protestolara destek

ABD'de yaşayan firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, başkent Washington'da başlayan gösterilere katıldı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu ise, ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı paylaşımda İstanbul'da kargaşa çıkması temennisinde bulundu.

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UMH güçleri Trablus'u kontrol altına aldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, başkent Trablus'un tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

(İHA)