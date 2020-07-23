Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 563'e yükseldiğini açıkladı.

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MGK, Ermenistan'ın mütecaviz tutumuna dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada; terör örgütleri, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan'da yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

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İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir"

İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar hiçbir itirafçının görevine iade edilmediğini açıkladı.

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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca hakkında terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Valisi Yerlikaya Ayasfoya Camii'nde alınacak tedbirleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii açılışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Ayasofya'da yarın 5 farklı açık alanda namaz kılınacağını söyleyen Yerlikaya, "Vatandaşlarımızdan yanlarında 4 şey getirmesini rica ediyorum; maske, seccade, sabır ve anlayış" dedi.

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AYM'den CHP'ye bir ret daha

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması talebini reddetti.

(İHA)