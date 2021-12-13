Gürcistan, Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen NATO ile entegrasyon konusunda kararlı - Son Dakika

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeleri olmasına karşı çıkmasına rağmen, İttifak ile entegrasyon sürecinin kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Zalkaliani, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla, 2008 NATO Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeleri olacaklarına dair verilen kararın değiştirilmesi çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'dan benzer açıklamaların daha önce de yapıldığını kaydeden Zalkaliani, NATO ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin Rusya'nın konu ile ilgili yaptığı son açıklamaya da tepki gösterdikleri ve Bükreş kararının değişmeyeceğini bir kez daha vurguladıklarını aktardı.

"Uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine dayalı anlaşmalar revize edilirse Avrupa-Atlantik ortak güvenlik sistemi tamamen yıkılacaktır." ifadelerini kullanan Zalkaliani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu'nun yapmaya çalıştığı şey budur ve buna NATO ve Avrupalı ??ortaklarımızın ortak tutumuyla karşı çıkılmalıdır. NATO'daki ortaklarımızdan (Rusya'dan yapılan) bu açıklamalara verilen tepkiden memnunum."

NATO ile entegrasyon sürecinin durmadan sürdürülmesi gerektiğini belirten Zalkaliani, NATO üyeliği için her zaman hazır olmaları gerektiğini vurguladı.