Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar - Son Dakika
Yerel

10.12.2025 09:49  Güncelleme: 12:57
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde motor ustası çırağı iki öğrenci, okullarının bulunduğu binada resepsiyondaki görevliyi göremeyince aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar. Gümüşhacıköy Öğretmenevi o görüntüleri, "Türk genciyle gurur duyduk" notuyla paylaştı.

Gümüşhacıköy sanayi sitesinde motor mekanik ustalarının yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki iki genç, aynı zamanda eğitim gördükleri Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) bulunduğu Gümüşhacıköy Öğretmenevi binasında resepsiyonun yanındaki dolaptan su aldı. Görevliyi göremeyen Efecan Şekerci ve Dağhan Bulut, aldıkları bir şişe suyu kameraya gösterip 10 TL bıraktılar.

"TÜRK GENCİYLE GURUR DUYDUK"

Parayı kimin bıraktığını bulmak için görüntüleri izleyen Gümüşhacıköy Öğretmenevi yetkilileri karşılaştıkları o anları, "Türk genciyle gurur duyduk. MESEM öğrencilerimiz resepsiyon kısa süreliğine boşken su alıp ücretini bırakması, gösterdikleri bu örnek davranış bizi gerçekten mutlu etti" notuyla sosyal medyada paylaştı.

"AİLEMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK"

Sanayi sitesinde çıraklık yapıp aynı zamanda da eğitimlerini sürdürdüklerini anlatan Efecan Şekerci, "Çok susamıştık. Görevlinin olmadığını fark edince parayı güvenlik kamerasına gösterip bıraktık. Biz hakka girmek istemeyiz. Helal nedir biliriz. Ailemizden böyle gördük. İnşallah gelecek nesiller de böyle olur" diye konuştu. Görüntüleri gururla izlediklerini anlatan Gümüşhacıköy Öğretmenevi Müdürü Ali Haydar Kılıç da, öğrencilere jest olarak yemek ikramında bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Gümüşhacıköy, Amasya, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Bundan daha normal ne olabilir ki? Bunun nasıl bir haber değeri var? 6 8 Yanıtla
    tekeler61 tekeler61:
    nesil bozuluyor örnek olması bakımından haber değeri var. 9 0
  • Osman Bayram Osman Bayram:
    artık bu güzel normal davranışlar bile insanlara farklı gelmeye başladı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
