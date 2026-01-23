Güven Hastanesi'ne İki Ödül Birden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Güven Hastanesi'ne İki Ödül Birden

Güven Hastanesi\'ne İki Ödül Birden
23.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Hastanesi, Golden Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Web Sitesi' ödülünü kazandı.

GOLDEN Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Web Sitesi' ödülüne layık görülen Güven Hastanesi, dijital iletişimdeki yaklaşımıyla üst üste ikinci kez ödüllendirildi.

Sağlık ve iyi yaşam alanında farklı projelerin değerlendirildiği Golden Pulse Awards 2025, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güven Hastanesi, 50'nci yılı kapsamında yenilediği web sitesiyle, Golden Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Web Sitesi' ödülüne layık görüldü. Hastanenin dijital platformu, daha önce Altın Örümcek Ödülleri'nde elde ettiği başarının ardından bu ödülle birlikte, sağlık alanında dijital iletişimdeki istikrarlı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

KULLANICI DENEYİMİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI

Golden Pulse Awards'ta sağlık, wellness ve toplumsal farkındalık alanlarında hayata geçirilen projeler kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik, içerik kalitesi ve toplumsal etki gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. Güven Hastanesi'nin yenilenen web sitesi, sade ve anlaşılır içerik dili, erişilebilir tasarımı ve sağlık okuryazarlığını merkeze alan yaklaşımıyla jüri tarafından öne çıkan projeler arasında yer aldı. Web sitesi, güvenilir sağlık bilgisini herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen yapısıyla ödüle değer bulundu.

'SAĞLIKTA GÜVEN, İYİ TASARLANMIŞ BİR DİJİTAL YOLCULUKLA BAŞLIYOR'

Güven Hastanesi Yurtiçi Pazarlama Direktörü Ela Ayhan, yenilenen web sitesinin yalnızca bir tasarım güncellemesi olmadığını belirterek, "50'nci yılımızda web sitemizi yenilerken amacımız, yarım asırlık sağlık tecrübemizi dijital dünyaya daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir deneyimle taşımaktı. Sağlık hizmetlerinde güvenin; doğru bilgiye hızlı erişim, şeffaf iletişim ve iyi tasarlanmış bir dijital yolculukla başladığına inanıyoruz. Aldığımız bu ödül, bu yaklaşımın anlamlı bir karşılığı" dedi.

'DİJİTALDE DE GÜVEN'E DUYULAN GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ'

Güven Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Selçuk Güloğlu, "Altın Örümcek Ödülleri'nde elde ettiğimiz başarının ardından Golden Pulse Awards 2025'te bir kez daha ödüle layık görülmek, dijital iletişim yaklaşımımızın doğru bir zeminde ilerlediğini gösteriyor. Kurumsal İletişim ekibimiz ve Scope Digital ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma, dijitalde de Güven'e duyulan güvenin somut bir yansıması" diye konuştu.

GOLDEN PULSE AWARDS NEDİR?

Golden Pulse Awards, sağlık, wellness ve iyi yaşam alanlarında hayata geçirilen, toplumsal fayda ve bilinçlendirme odağı taşıyan projeleri ödüllendiren bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Ödül programında sağlık kuruluşları, hastaneler ve dijital sağlık projeleri, hasta deneyimi, erişilebilirlik, içerik kalitesi ve toplumsal etki kriterleri üzerinden değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güven Hastanesi'ne İki Ödül Birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Elazığ’da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti Elazığ'da ev yangını: Engelli genç kız hayatını kaybetti
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi Yaralılar var Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var
Sınırlarını aştılar İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman’a hakaret Sınırlarını aştılar! İsrailli taraftarlardan Ergin Ataman'a hakaret
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
12:42
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:24:32. #7.11#
SON DAKİKA: Güven Hastanesi'ne İki Ödül Birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.