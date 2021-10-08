"2. Craftistanbul El Sanatları Fuarı", 10 Ekim'e kadar açık olacak - Son Dakika

Atis Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Craftistanbul El Sanatları Fuarı" sanatseverleri bekliyor.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen fuarın bu yılki teması "Kardeş Ülke Endonezya" olarak belirlendi.

İlki 2019'da gerçekleştirilen fuara, bu yıl Endonezya'nın yanı sıra Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Filipinler, Polonya, İran, Mısır ve Afrika'dan sanatçılar katılıyor.

Atis Fuarcılık Koordinatörü Kazım Çağlayanel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel sanatlar alanında bugüne kadar herhangi bir fuar yapılmadığını ve genellikle sektörün festivaller üzerinden ilerlediğini söyledi.

"Buradaki amacımız ileriye dönük ilişkiler kurmak"

Fuarlarda sektör adına gerçek ilişkiler kurulabileceğine işaret eden Çağlayanel, "Fuarda 400'ün üzerinde sanatçımız var. Kalkınma ajansları, olgunlaşma enstitüleri, belediyeler, kadın girişim kooperatifleri, üniversiteler, sanatsal malzeme taşıyanlar, tedarik eden ve üreten firmalarımız da burada. Fuar kendi içinde bir bütün. Buradaki amacımız ileriye dönük ilişkiler kurmak." dedi.

Çağlayanel, el sanatları sanatçılarının üretimlerinin ekonomik hayata yansıyamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çünkü el sanatları çok zor, maliyetleri de çok yüksek. Ancak toplu satın almalarla veya birkaç kurumun çatısı altında bir araya gelerek ölçek üretim gerçekleştirebilirler. Özellikle ithal edilen ham maddelerde, ahşap ve benzeri şeylerin üstüne çok vergi olduğu için çok pahalıya mal oluyor. Ancak döviz kazandırıcı ürünler anlamında, turistlere yönelik bir şey yapılırsa vergiler ve fonlar çok düşüyor. Dolayısıyla el sanatçılarımızın gelirleri de artıyor."

Fuara çeşitli üniversitelerin tasarım bölümlerinin de katıldığını aktaran Kazım Çağlayanel, "El sanatlarımızda, uluslararası arenaya çıkmak adına tasarım anlamında problem var. Bu anlamda fuarda üniversitelerimiz el sanatçılarımıza tasarım konusunda da destek veriyorlar." diye konuştu.

Fuar boyunca birçok etkinlik düzenlenecek

Çağlayanel, ziyaretçilerin fuarda takılardan, ahşap oymacılığına, halılardan cam sanatına birçok konuda el sanatları ürünlerini detaylı bir şekilde görebileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir önemli konu daha var. O da sanatsal bebekler. Katma değeri yüksek bir ürün. Çok pahalıya satılıyor. Oldukça emek harcanan bir sanat eseri. Önceden sadece Rusya'da çok yaygındı. Yine Rusya'dan da fuara katılımcılarımız var ama yerli sanatsal bebek üreten katılımcılarımız da burada eserlerini sergiliyorlar."

10 Ekim'e kadar açık olacak fuar boyunca el sanatları ustalarının sergi ve ürün gösterileri, el sanatlarının, yöresel giysilerin ve kumaşların ana tema olarak kullanıldığı defileler ve dans gösterileri, el sanatlarının üretimi, tanıtımı ve satışı konusunda konferanslar, sohbet toplantıları, work shoplar, müzik dinletileri ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Sergilenen ürünlerin önemli kısmı satışa açık olacak.

Bu yılki fuarda ayrıca "El Sanatçısı Onur Ödülü" geçen yıl vefat eden Mehmet Kabaş'a ve "El Sanatı Kurum Onur Ödülü" ise Sivrihisar Belediyesi Kilim Müzesi'ne verildi.