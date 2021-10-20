26. Bakü Uluslararası İnşaat ve 1. Rebuild Karabağ Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

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- 26. Bakü Uluslararası İnşaat ve 1. Rebuild Karabağ Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 26. Uluslararası "Baku Build-2021" inşaat fuarı ve 1. Rebuild Karabağ Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu sene 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası "Baku Build-2021" inşaat fuarında 17 ülkeden katılan 280'e yakın firma yer aldı. Fuar kapsamında bu sene ilk defa Azerbaycan Uluslararası Karabağ'ın Restorasyonu, Yeniden İnşası ve Kalkınması Fuarı "Rebuild Karabağ" düzenlendi. Hem yerel hem de yabancı şirket ve kuruluşların ilgisini çeken 1. Rebuild Karabağ Fuarı'na Almanya, Gürcistan, İsrail, Macaristan ve Türkiye milli stantlarla katıldı. Katılımcılar arasında çok sayıda Azerbaycan devlet kurumu ve özel şirket bulunuyor.

Fuarda, Karabağ'da gerçekleştirilen "yeşil enerji", "akıllı köy" projeleri, işgalden kurtarılmış bölgelerdeki su ve su tesisleri, restorasyon çalışmaları, korunması, yeni inşa edilen havaalanları ve daha devam eden birçok proje yer alıyor. İnşaat konusunda bölgenin en geniş katılımlı organizasyonu olma özelliğini taşıyan söz konusu fuar kapsamında sektörle ilgili çeşitli seminerler de düzenlenecek.

"En yoğun katılımı Türk firmaları gösterdi"

Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, inşaat alanında kullanılan malzemelerle son sistem ekipmanları da sergileniyor. Başta Belarus, İran, Çekya, BAE, Türkiye ve Rusya'dan katılan firmaların yanı sıra, fuarda stantlarıyla geniş yer alan Türk firmaları da ziyaretçilerin dikkatini üzerine çekiyor.

17 ülkeden 280 firmanın fuara katıldığını belirten 1. Rebuild Karabağ Fuarı'nın organizatörlerinden, Kerim Arslan, "Türkiye'den yaklaşık 44 firma katılım göstermektedir. Türkiye standımızda temsil edilmektedir. En yoğun katılım gösteren ülke Türkiye'dir. Altyapı, üstyapı ve yol inşaat firmalarımız fuarımıza katılıyor. Türk firmalarının Karabağ'ın renovasyonu çerçevesine katılım göstermesi hepimizi çok memnun etti. En yoğun katılım gösterilen seneyi şu anda yaşamaktayız. Düzenlemiş olduğumuz bu organizasyonda Rebuild Karabağ bölümüne katılan her katılımcı firma için Karabağ'ı Kalkındırma ve Yeniden Renove Etme Fonu'na belirli miktarda bir bağış yapılmaktadır. Bu nedenle, Türk firmalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Fuar 22 Ekim'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.