5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başladı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, festivalde yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağı ihracatında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Altınözü zeytininin önemine işaret ederek, zeytin ve zeytinyağının ülke dışında tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Doğan, "Festival de bir vesiledir, bir tanıtımdır. Önemli olan üretmek ve ürettiğini satabilmektir. Bu faaliyetten dolayı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da kentin zeytin üretiminde Türkiye'de 6. sırada olduğunu belirtti.

Kortej yürüyüşü ve zeytin hasadı yapılan festivalde, zeytinyağlı yemek, en güzel traktör süsleme ve zeytin kırma yarışmaları yapıldı.

Açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı festival, aba güreşi, zeytin yeme yarışması ve konserlerle yarın devam edecek.