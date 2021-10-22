AB liderleri Suriyeli mülteciler ve ev sahibi ülkelere ayrılan fonların zamanında ulaştırılacağını umuyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Suriyeli mülteciler ile onlara ev sahipliği yapan, Türkiye'nin de arasında bulunduğu ülkelere ayrılan finansmanın zamanında iletilmesini beklediklerini ifade etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisine göre, AB sınırlarındaki baskının azaltılması ve ölümlerin engellenmesi için hem kaynak ülke hem geçiş ülkelerini kapsayan 8 eylem planı sunuldu.

Liderler, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i, bunların uygulamaya geçirilmesi için çalışmaya davet etti.

Suriyeli mülteciler ile Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi ev sahibi ülkelerin, Mısır'ın da içinde olduğu diğer bölge ülkeleri ile vakitlice finanse edilmesini isteyen AB liderleri, Türkiye'ye "2016 AB-Türkiye mutabakatını Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere. tam ve ayrım yapmadan uygulama" çağrısı yaptı.

Liderler, Komisyon'u temel haklar da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülükler ve AB hukuku ile uyumlu olarak AB'nin yasal çerçevesinde gerekli değişiklikleri önermeye çağırdı.

Belarus'a mesajlar

Sonuç bildirisinde "AB Konseyi, üçüncü ülkelerin göçmenleri siyasi amaçlar uğruna araç olarak kullanmasını kabul etmeyecektir. AB sınırlarına yönelik tüm hibrit saldırıları kınamaktadır ve uygun şekilde karşılık verecektir." denildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"AB Konseyi, Belarus rejiminin süregelen hibrit saldırılarına, belirli kişiler ve yasal varlıklara yönelik sınırlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, acil bir durum olarak karşılık vermeye devam edecektir."