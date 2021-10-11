AK Parti'li Kurtulmuş, Yalova Üniversitesinin yeni akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle büyük medeniyetimizin üçüncü büyük yürüyüşü buralardan, Türkiye'nin merkezi olduğu bu coğrafyadan çıkacak. Gayretlerimiz, çabamız bunun içindir." dedi.

Yalova Üniversitesince Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde ilk dersi veren Kurtulmuş, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, dünyadaki bütün kalkınma hareketlerinin, ülkelerin gelişmesinin, ekonomik ve siyasi bakımdan ileriye gitmesinin temelinde yatan ana unsurlardan birinin, başarılı ve iyi üniversiteler ile araştırma merkezlerinin olduğunu söyledi.

Sanayi Devrimi'ndeki ana güçlerden birinin, İngiltere'nin ve Kıta Avrupası'nın önemli üniversitelerinin yer alması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu üniversiteler çevresinde oluşan o güçlü ivmenin hem sanayiyi hem toplumsal gelişmeyi, o ülkelerin sosyolojisini olumlu yönde etkilediğini hepimiz biliyoruz. Ardından ABD'nin yeni bir güç olarak doğmasının en temel nedenlerinden biri de son derece başarılı araştırma merkezlerinin, eğitim kurumlarının, yükseköğretim kurumlarının varlığıdır. Yine aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük bir gelişme kaydetmiş olan Japonya'nın ve Güney Kore'nin de gelişmesinin arkasındaki temel unsurların başında üniversitelerin geldiğini biliyoruz. Bu üniversiteler sadece eğitimin içerisinde değil aynı zamanda ülkenin her alanda kalkınmasının içerisinde de itici gücü oluşturmuşlar ve ülkelerin ileriye gitmesini temin etmişlerdir. Üniversiteleri bu anlamda sadece bir eğitim kurumu olarak görmenin eksik bakış açısı olacağı kanaatindeyim. Üniversite demek şehir demektir, şehirle bütünleşen bir canlılık, fonksiyon demektir, aynı zamanda o ülkenin ekonomisi ve sanayisiyle bütünleşmiş olan bir bilim yuvası demektir. Üniversitelerimizin ve araştırma merkezlerinin bu anlamda Türkiye'mizin gelişmesinde de önemli bir rol oynadığının hepimiz farkındayız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çok daha güçlü bir şekilde ülkemizin ileriye gitmesini sağlayacak, üniversiteleri daha da güçlü hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz."

Kurtulmuş, dünyadaki bütün büyük medeniyetlerin, üniversiteler etrafında şekillendiğini dile getirdi.

Bu tespiti örneklerle açıklayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük Endülüs Emevileri'nin çıkışının, gelişmesinin ve tarihte belki de insanlığın görmüş olduğu en büyük medeniyetlerden birini oluşturmasının temelinde yatan, Granada'nın, Malaga'nın, Toledo'nun o muhteşem üniversitelerinin katkısını herhalde bilim adamları çok ciddi şekilde biliyorlardır. Aynı şekilde en doğuya gidin, Maveraünnehir medeniyetinin gelişmesinde, güçlü bir şekilde dünyada etkin ve yol gösterici olmasında da hiç şüphesiz Buhara'da, Taşkent'te ve özellikle Semerkand'da geliştirilen o büyük eğitim kurumlarının, araştırma merkezlerinin fevkalade büyük bir yerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Selçuklu'ya yön veren sadece askerlerinin kılıçları değil, Selçuklu'yu büyük bir cihan devleti haline getiren de başta Nizamiye Medreseleri olmak üzere büyük okulları, büyük üniversiteleriydi. Osmanlı'yı Osmanlı yapan, aynı şekilde bir cihan imparatorluğu haline getiren de başta İstanbul'daki üniversiteleri olmak üzere sahip olduğu bilim merkezleriydi. Kahire'nin, Bağdat'ın, İskenderiye'nin, velhasıl tarih boyunca bütün büyük medeniyetlerin arkasındaki ana direk, güçlü üniversiteleri, güçlü araştırma merkezleridir."

"Yaklaşık 8,5 milyon üniversite öğrencisi var"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'de eğitime fevkalade büyük önem verdiklerini anlattı.

Yükseköğretim kurumlarına ilişkin rakamları paylaşan Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'de üniversitelerimizin sayısı 76'dan 207'ye çıkmıştır. Üniversitenin, bilimin ne demek olduğunu bilen birisi olarak özellikle bir zamanlar üniversitelerin bu kadar çok açılmasının eleştirilmesini hiç anlayamadığımı ifade etmek isterim. Türkiye'de bugün Allah'a çok şükür üniversiteye erişim bakımından öğrencilerimizin önünde büyük bir engel kalmamıştır. Her ilimizde bir üniversitenin varlığı, her üniversitenin o şekilde de o ile büyük bir değer kattığını hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, şu anda Türkiye'nin, yaklaşık 8,5 milyon üniversite öğrencisi olan, tabiri caizse büyük bir üniversite öğrencisi ordusuna sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Ülkenin birçok yerinde özellikle üniversitelerde son yıllarda ihtisaslaşmaya daha çok önem verilmesiyle adımların çok daha güçlü atıldığına değinen Kurtulmuş, "Üniversite sayısının artması, üniversite eğitiminin kalitesini düşüren bir husus değildir. Üniversitelerin sayısal olarak artması, eş zamanlı olarak üniversiteler arasındaki rekabeti artıran bir fonksiyon haline getirilirse, üniversitelerin sayısının çoğalması bilimin kalitesini de yükseltir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin öğrencisine sıradan hedefler peşinde koşmak yakışmaz"

Türkiye'nin, dünya ölçeğinde çok büyük iddiaların sahibi bir ülke olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye, sadece tarihsel birikimi itibarıyla değil, bugünkü jeostratejik konumu, imkan ve fırsatları dolayısıyla Allah'ın izniyle geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bir ülkedir. Aynı şekilde dünyadaki bütün medeniyet buhranlarının, krizlerin çıkış yollarından birini de gösterecek olan Türkiye'dir. Tarihçi Braudel, İslam'ın birinci çıkışının, Hazreti Peygamber ve sonrasındaki 30 yıl büyük fetihlerin olduğu, her alanda çok ileriye gidildiği dönem olduğunu belirtiyor. 'Sonra ne yazık ki iç kavgalar başladı ve Müslümanların gücü azaldı ancak Fergana Vadisi ve Maveraünnehir medeniyeti, İslam'ın ikinci büyük mayalanmasını orada yaptılar' diyor. 'Ondan sonra İslam'ın ikinci büyük yükselişi başladı' diyor. Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı da bu ikinci büyük yürüyüşün önemli sonuçlarından biri olarak görüyor. Bunu bir hayal olarak değil, kendime ve size moral vermek için söylemiyorum; şundan hiç şüpheniz olmasın ki Allah'ın izniyle büyük medeniyetimizin üçüncü büyük yürüyüşü buralardan, Türkiye'nin merkezi olduğu bu coğrafyadan çıkacak. Gayretlerimiz, çabamız bunun içindir. Bunun için mutlaka yüksek hedefler, büyük idealler etrafında yürümek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin insanına, öğretim üyesine, siyasetçisine, bilim insanına, sanatçısına, iş adamına sıradan işlerle uğraşmak yakışmaz. Türkiye'nin öğrencisine sıradan hedefler peşinde koşmak yakışmaz."

"Büyük Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz"

Yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için gayretle mücadele edeceklerini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her birimiz hangi alanda olursak olalım, Türkiye'nin ele güne muhtaç olmadan, kendi ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitimiyle uluslararası alanda güçlü bir ülke olması için gayret sarf edeceğiz. Türkiye'nin İHA'larda, SİHA'larda çok önemli bir dünya gücü haline gelmesi tam da bu idealin bir gereğidir. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de varlığını cümle aleme ilan etmesi, petrol ve doğal gaz aramak için mücadele etmesi, güneyinde oluşturulan terör koridorunu yıkmak ve buradaki emperyalist projeyi parçalamak için terör örgütlerine karşı mücadele etmesi tam da güçlü büyük Türkiye idealinin bir gereğidir. Aynı şekilde Türkiye'nin, üniversitelerinin sayılarını artırması, öğretim elemanlarını desteklemesi, üniversite öğrencilerinin sayılarının artırılması için mücadele etmesi de tam da güçlü büyük Türkiye idealinin bir sonucudur. Bu anlamda bu büyük Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz."

Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kurtulmuş, törenin ardından Yalova Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.