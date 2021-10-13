Anadolu Yıldızı tatbikatının deniz safhası başarıyla sona erdi - Son Dakika

ANADOLU Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. İskiri ve İpsala adaları arasında kalan bölümde yapılan tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir kuru yük gemisinde bulunan kazazedeler kurtarıldı. Nefes kesen tatbikatın deniz safhası, başarıyla son buldu.

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'in katılımıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denendiği tatbikatı, yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensupları TCSG Güven Gemisi'nden takip etti. Tatbikatı 9 ülkeden 15 gözlemci de takip etti.

MÜŞTEREK TATBİKAT YAPILDIİskiri ve İpsala adaları arasında Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen tatbikatın ilk safhasında, senaryo gereği Türk Arama Kurtarma Bölgesi'ndeki kuru yük gemisinden alınan yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'na ait 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'na ait 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'na ait 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik'e ait 2 korvet, 4 bot, 1 arama kurtarma uçağı ve 2 helikopter görevlendirildi. Tatbikatta kaçak göçmenleri temsilen 4 manken ve 6 personel kazazede olarak denize bırakıldı. Yanan ve batan kuru yük gemisinin yardım çağrısı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nce Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Başlatılan harekatta, imkanların yetersiz olması nedeniyle Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.KAZAZEDELER KURTARILDISahil Güvenlik Komutanlığı'na ait olan ve havada 6 saat görev yapabilme özelliğine sahip CN-235 Casa arama kurtarma uçağı, kazazedeleri tespit etmek için bölgeye geldi. Arama kurtarma uçağınca bölgeye kurtarma botu ve arama kurtarma ihtisaslı personel bırakılırken, Sahil Güvenlik arama kurtarma helikopteri Sahil Güvenlik botları 2 kazazedeyi, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına ait arama kurtarma helikopterlerinin toplam 3 kazazedeyi kurtarmasının ardından, Türk mühendisler tarafından inşa edilen TCSG Dost'a ait hızlı kurtarma botları tarafından da 2 kazazede kurtarıldı. Kazazedeler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sağlık merkezine sevk edildi. Kazazedelerin kurtarılmasının ardından yanan gemi, saatte bin 200 metreküp deniz suyunu 120 metre mesafeye atabilen TCSG Dost ve Sahil Güvenlik botunun müdahalesiyle söndürüldü.KARA SAFHASI YARIN YAPILACAK

Tatbikatın ikinci aşaması yarın İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Kara safhasında, senaryo gereğince kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Talep üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek ve müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak.