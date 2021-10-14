Üye Girişi
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi - Son Dakika

Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

14.10.2021 13:07
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı için Nevşehir'de bulunan delegeler, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı için Nevşehir'de bulunan delegeler, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

Zelve Ören Yeri ile Göreme Açık Hava Müzesi'nde peribacaları arasında dolaşan konuklar, yetkililerden bölgenin tarihiyle ilgili bilgi aldı.

APA Genel Sekreteri Muhammad Reza Majidi, AA muhabirine, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel dokusunu çok beğendiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinin ardından alanın tüm dünyadan ve özellikle de Asya kıtasından daha çok ziyaretçi alabilmesi için çalışma yapılmasına destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Majidi, "Burada medeniyetlerin işaretlerini görmek mümkün. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Umarım tüm insanlar bu değerli yeri ziyaret etme imkanı elde eder. APA toplantısının ardından tarihi ve kültürel bölgeyi görmekten mutlu oldum." dedi.

??????? Birleşik Arap Emirlikleri milletvekillerinden Nidal Altenaıjı ise doğal oluşumlar ve kayadan oyma tarihi mekanlardan etkilendiğini kaydederek, "Burası dünyanın eşsiz tarihi yerlerinden birisi. Kapadokya'yı mutlaka görmemiz gerektiğini düşündüm. Burası insanlığın geçmişten günümüze kadar yaşam izlerinin görülebildiği zaman koridoru gibi." diye konuştu.

İran milletvekili Gholamreza Nouri de Kapadokya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini aktardı.

Nouri, toplantı ve gezi etkinliğini, çeşitli ülkelerden konuklarla görüş alışverişinde bulunmak ve milletlerarası dostluklar açısından önemli gördüğünü anlattı.

Ürgüp ilçesindeki bir otelde düzenlen ve Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Filistin, Kuveyt, Pakistan ve Ürdün'den gelen parlamenterlerin katıldığı toplantı, dün sona ermişti.

Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi
Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Kapadokya, Nevşehir, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor

Son Dakika Haberleri
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:51 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi         
13:11
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
11:33
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 13:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Parlamenter Asamblesi üyeleri Kapadokya'yı gezdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement