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Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız

12.10.2021 15:08
Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız

Gelen son dakika haberine göre Bakan Ersoy: Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı' imzalanan toplantıda, pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya'dan, Türkiye'ye beklentilerin üzerinde bir turist...

Bakan Ersoy: Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı' imzalanan toplantıda, pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya'dan, Türkiye'ye beklentilerin üzerinde bir turist hareketliliğinin olduğunu söyledi. Ersoy, "Turist sayısı ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti; ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi görünüyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle Ankara'da otelde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında taraflar 'Turizm Eylem Planı'nı imzaladı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, pandemi koşullarında turizm trafiğinin ülkeler arasında açıldığını söyleyerek Rusya-Türkiye arasındaki hava trafiğinin yoğun bir şekilde başladığını belirtti. Pandemi dönemi olmasına rağmen Rusya'dan, Türkiye'ye beklentilerin üzerinde bir turist hareketliliğinin olduğunu ifade eden Ersoy, "Turist sayısı ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti; ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi görünüyor. Rusya, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'ye en fazla misafir veren ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor" dedi.

'TURİZM SERTİFAKISININ ÖNEMİNİ GÖRDÜK'Bakan Ersoy, bu görüşmeler sırasında güvenli turizm sertifikası ve bu tarz çalışmaların önemini gördüklerini ifade ederek, "Turizm teşvik kanunuyla birlikte bu sertifikasyon programı kalıcı hale getirildi. Pandemiden sonra da hijyenle ilgili kurallar, yapılması gerekenler, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak. Zaten hijyenin ne kadar önemli olduğunu da pandemi koşulları tüm dünyaya öğretti. Turistler artık ülkeleri, konaklayacakları tesisleri, yiyecekleri yemekleri seçerken de bu tarz sertifikasyonlara ve denetimlere tabi olup olmadığını özellikle gözlemlemek istiyorlar" diye konuştu.'2022'Yİ, 2021'İN ÜSTÜNDE TAMAMLAYACAĞIMIZA EMİNİM'Bakan Ersoy, 2022 yılında Türkiye'ye gelecek Rus turist konusundaki beklentileri sorulması üzerine, "2019'da pandemi öncesine baktığımız zaman 50 milyondan fazla Rus turisti Türkiye ağırlamıştı. Zaten pandemi olmasaydı 8 milyar dolara da gidiyorduk. Her geçen sene rakam artarak tekrar eski seviyelere doğru geliyor. Şu an bir hedef koymak için erken. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; 2021'in üstünde tamamlayacağımıza eminim. İki tarafta da bununla ilgili bir niyet var. Gereken koşulları daha hızlı bir şekilde iki taraf da yerine getiriyor" dedi. 'EGE DE RUS TURİSTLER İÇİN POPULER'

Ersoy, Akdeniz kadar Ege'nin de Rus turistler için ağırlıklı tercih edilir ve popüler hale geldiğini belirterek, "Bu sene özellikle Bodrum bölgesinde ve Ege'nin diğer ilçelerinde çok sayıda Rus turisti biz ağırlamayı başardık. Turizm Geliştirme Ajansı'yla birlikte tanıtımlar profesyonelce, yoğun ve etkin bir şekilde tüm dünyada yapılıyor. Rusya'da 2019'dan itibaren çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Burada da özellikle Ege'ye özgü yeni bir tanıtım stratejisini devreye aldık. Bodrum bölgesinde çok fazla Rus misafirle görüşme fırsatı yakaladım. Artık Bodrum'u keşfettiklerini söylüyorlar, yoğun bir şekilde. Bodrum'da özellikle batı ülkelerinden Rus turist çekeceğiz. Sadece Antalya'dan değil, batının da Rus turist çekeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye, Turizm, turist, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Ersoy Yıl sonuna kadar 4 milyondan fazla Rus misafiri ağırlayacağız - Son Dakika
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