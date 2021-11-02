Üye Girişi
Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak - Son Dakika

Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak

02.11.2021 09:40

Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde inşa edilen "Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi" açılıyor Yaklaşık 2 yıldır çalışmaları devam eden Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi aralık ayında açılıyor.

Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde inşa edilen "Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi" açılıyor

BURSA - Yaklaşık 2 yıldır çalışmaları devam eden Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi aralık ayında açılıyor. Sanal gözlük takan çocuklar, orman yangınlarına müdahaleyi yakından görme fırsatı bulacak.

Bursa'da çocukların genç yaşta eğitim göreceği 'orman akademisi' gün sayıyor. Yaptıkları çalışmanın diğer bölgelere de örnek olacağını ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Bursa'da yaklaşık 2 yıldan beri alt yapısını hazırladığımız ve aralık ayında da tamamlayacağımız Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Alt yapısında doğa müzesi, sınıf ve ormancılık çalışmalarının tanıtılacağı film salonu, simülatör ve yaklaşık olarak 5 dönümlük alanda da çocukların orman ve doğa ile ilgili eğitim göreceği atölyeler olacak. Hedefimiz kurumu ve teşkilatımızı doğru anlatmak için onların bizimle temas etmesini sağlayacağız. Eğitim kadrosunu bizler eğiteceğiz. Çocukların eğlenirken öğrenmesini ve bilinçlenmesin sağlayacağız" diye konuştu.

Aralık ayı içerisindeki açılışa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra bin çocuğun katılacağını belirten Akın, "Selçuklu mimarisinde ilhamla inşa edildi. Selçuklu yıldızını esas alan mimari yapısıyla tarihimizi de tanıtmış olacağız. İçindeki çınar ağacı Osmanlı'nın doğuşunu temsil ediyor. Mahyalarındaki Selçuklu kartalıyla çocuklarımıza geçmişi aktaracağız. Hem tarihi bir dokunuş, hem de kurumumuzun yaz ve kış aylarında yapmış olduğu faaliyetleri tanıtacağız" dedi.

Simülatör ve sanal gözlüklerle çocukların bir yangının ortasında nasıl çalışmalar yapıldığını göreceklerini anlatan Yalçın, "Ayrıca fidan dikimi, bakımı ve çeşitli çalışmaları görecekler. Yaklaşık 15 dakikalık bir sanal ortamda bulunacaklar. Bu yapacağımız çalışmalar haftanın 2 günü özel veya kamu okullarının 7 ile 15 yaş arasındaki gruplarına yönelik olacak. Tamamen ücretsiz olacak. İnsanları genç yaşta doğru bilgilendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak
Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak
Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak
Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak

Selçuklu, Osmanlı, Aralık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de her ev silinen bu video kaydı konuşmuştu! İşte Hz. Hızır'ın markete girdiği tüyleri diken diken eden o an 09:25 Türkiye'de her ev silinen bu video kaydı konuşmuştu! İşte Hz. Hızır'ın markete girdiği tüyleri diken diken eden o an Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı 09:06 Yatak odasında verdiği pozları paylaşan Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'na gönderme yaptı 200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı 09:00 200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak 08:29 Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak: Cumhurbaşkanı adayımız açıklanınca herkes susacak Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum 07:51 Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz 07:14 Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den skandal ifadeler: Kullanım tarihi bitmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi 23:00 Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış 19:11 Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Herkes onu konuşuyor! Emre Belözoğlu hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes onu konuşuyor! Emre Belözoğlu hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:34
Bir anda dengesini kaybeden adam, kamyonun altında kaldı! Saniye saniye kamerada Bir anda dengesini kaybeden adam, kamyonun altında kaldı! Saniye saniye kamerada         
09:17
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e telefon! Transfer için söz aldı         
09:06
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş Türkiye'de Rusya adına çalışan 6 casus yakalandı! Hedeflerindeki isim, Çeçen muhalif lidermiş         
07:53
Üç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı Üç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı         
07:40
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü         
20:58
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 09:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar sanal gözlük ile yangın anını yaşayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement