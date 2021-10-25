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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

25.10.2021 11:44
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Ayla Uludure ve İstanbul Flüt Topluluğu üyelerini ağırladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Ayla Uludure ve İstanbul Flüt Topluluğu üyelerini ağırladı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne'de düzenlenen konserde İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, klasik batı müziği repertuvarına ait eserlerin yanı sıra Çağdaş Türk bestecilerinin birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi.

TÜ Devlet Konservatuarı'nda gerçekleşen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonunda sanatçılara çiçek hediye edildi.

Edirne'deki motorlu kara taşıt sayısı 168 bin 443'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, eylül sonu itibariyle Edirne'de 168 bin 443 motorlu kara taşıtı yer aldığını bildirdi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibariyle Edirne'deki motorlu kara taşıt sayısı 168 bin 443'e ulaştı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Tekirdağ'da 287 bin 773, Kırklareli'nde ise 139 bin 989 oldu.

Kaymakam Güngör'ün köy ziyaretleri

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Tevfikiye köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemede bulunarak muhtar Mehmet Doğan'dan bilgi aldı.

Güngör, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Viyolonsel ve piyano resitali

TÜ Devlet Konservatuvarı viyolonsel sanatçısı Doç. Musa Eren İşkodralı, misafir sanatçı Prof. Gülnara Azizova ile müzikseverlere viyolonsel ve piyano resitali sundu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve viyolonsel sanatçısı Doç. Musa Eren İşkodralı, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi ve piyano sanatçısı Prof. Gülnara Azizova ile eşsiz bir performansa imza attı.

Konserde Doç. İşkodralı ve Prof. Azizova, Johann Sebastian Bach ve Robert Schumann gibi ünlü bestecilerin eserlerini icra etti.

Konser seyircilerin yoğun alkışları ile sona erdi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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