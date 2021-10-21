Eski Milli Eğitimi Bakanı Prof. Dr. Oğuz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul'da 97 yaşında vefat eden eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz'un cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Oğuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, tören kıtası eşliğinde Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi.

Buradaki törene, Prof. Dr. Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, damadı Bora Gemicioğlu, torunları Zeynephan Gemicioğlu ile Aslıhan Oğuz, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Başbakan Yardımcılarından Beşir Atalay'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un naaşı, törenin ardından Odunpazarı Belediyesi Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Prof. Dr. Orhan Oğuz

Eskişehir'de 1924'te dünyaya gelen Orhan Oğuz, ilk, orta ve lise eğitimini burada bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda tamamlayan Oğuz, daha sonra Fransa'ya gitti. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk doktorası yapan Oğuz, 1950 yılında yurda döndü.

Meslek yaşamına İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda iktisat ve maliye dersleri vererek başlayan Oğuz, 1951-1955'te Afganistan'ın Kabil Üniversitesinde 4 yıl öğretim üyeliği yaptı. Oğuz, akademik kariyerini sürdürdüğü İzmir'den Eskişehir'e gelerek, 1958'de Anadolu Üniversitesinin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisini kurdu. 11 yıl burada görev yapan Oğuz, 1969 yılında Akademi Başkanlığından ayrıldı.

1969 yılında Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye giren Oğuz, Süleyman Demirel kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Prof. Dr. Oğuz bakanlık görevini 12 Mart 1971'e kadar sürdürdü.

Hizmetlerine parlamentoda 1977 yılına kadar devam eden Oğuz, 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Marmara Üniversitesine, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi de Anadolu Üniversitesine dönüştürüldü. Marmara Üniversitesinin kurulma görevi, kurucu rektör olarak Prof. Dr. Orhan Oğuz'a verildi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden emekli olan Oğuz, 1996-1997 yıllarında RTÜK Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Oğuz'a, 1991 yılında Fransız Cumhurbaşkanı tarafından "Legion D'honneur" nişanı verildi.

İktisadi konularda basılmış birçok kitap ve araştırması bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz, merhume Güler Oğuz ile evli ve 2 çocuk sahibiydi.

Prof. Dr. Oğuz'un öğrencileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi birçok isim bulunuyor.