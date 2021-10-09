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Gazi Üniversitesinde öğrenciler için Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu - Son Dakika

Gazi Üniversitesinde öğrenciler için Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu

09.10.2021 09:59
Gazi Üniversitesinde öğrenciler için Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Kovid-19 Aşı Merkezi'nde Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilerle aşı oldu.

Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Kovid-19 Aşı Merkezi'nde Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilerle aşı oldu.

Üniversite yerleşkesinde Sağlık Bakanlığı ekiplerince faaliyete geçirilen aşı merkezi, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış veya hatırlatma aşısı olmak isteyen öğrenciler ile üniversite bünyesinde görevli bulunanlara hizmet vermeye başladı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da merkezde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Yıldız, Kovid-19'la mücadelede aşının en önemli unsur olduğunu vurguladı ve kendisini Kovid-19'a karşı daha korumalı hissettiğini söyledi.

Açılan aşı merkezi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizden memleketlerinde aşı yaptırma imkanı bulamayanlar için aşı merkezi oluşturmuş olduk. Öğrencilerimiz de bu aşı merkezimize gelip aşılarını rahatlıkla olabiliyorlar. Yine belli sebeplerle imkan bulamayan akademik ve idari personelimizden de çok az sayıda da olsa personelimiz burada aşılarını yaptırıyorlar. Ben de bugün akademik, idari personelden, öğrencilerimizden aşı yapma imkanı bulamayanların aşı olmasını teşvik etmek için burada aşımı oldum."

Rektör Yıldız, herkese Kovid-19 aşısını yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Aşı olan öğrenciler de üniversite bünyesinde Kovid-19 aşısı yaptırma imkanının kendilerine tanınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Musa Yıldız, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesinde öğrenciler için Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu - Son Dakika


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