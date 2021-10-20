Genç Bilim İnsanı Ödülleri 9. kez sahiplerini buldu - Son Dakika

Geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek ve onları desteklemek amacıyla düzenlenen Genç Bilim İnsanı Ödülleri, 9. kez sahiplerini buldu.

Bilim Kahramanları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından, her yıl farklı üniversitelerle yapılan iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında ödüller 9. kez verildi.

Temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunan, Türkiye'de bu alanların görünürlüğünün artmasına, yayılmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki bilim insanlarına verilen ödüllerde bu yıl 6 genç bilim insanı, ödül almaya değer bulundu.

Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek amacıyla verilen ödüllerin bu yılki ev sahipleri: Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli oldu.

Toplam 124 başvuru arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 genç bilim insanının ödül almasına karar verildi.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden Dr. Arif Engin Çetin, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji'den Prof. Dr. Elif Çadırcı, Erciyes Üniversitesi Analitik Kimya'dan Doç. Dr. İsmail Öçsoy, Erciyes Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nden Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses, Akdeniz Üniversitesi Matematik'ten Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nden Doç. Tuğrul Çetinkaya "2020 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerini" kazanan isimler oldu.

TÜBİTAK'tan genç bilim insanlarına iş birliği çağrısı

Açıklamada verilen bilgiye göre, ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, tüm bilim insanlarının çalışmalarını hem ulusal hem uluslararası alanda, farklı destek programlarıyla desteklemeye çalıştıklarını bildirdi.

Daha fazla etki oluşturmak için tüm bilim insanlarını birlikte çalışmaya davet eden Mandal, "Tüm bilim insanlarımıza ortaya koyduğu çabalar için çok teşekkür ediyorum. Gelecekteki sorunlara çözüm noktasında biz de varız." ifadelerini kullandı.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ise bilimin, farklı dallarıyla insanın, yaşamın, gezegenin iyi olma haline katkı sunmayı hedeflediğini bildirdi.

Bilim insanlarının dünyayı olduğundan daha iyi bir halde bırakmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve çözüm önerileri sunduğunu kaydeden Demir, "Hepimizi etkileyen salgın sürecinde de bilimin ve bilimsel çalışmaların önemine hep birlikte tanık olduk. Çok değerli bilim insanlarının emekleri ile bu süreci hafifletebildik. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalar sayesinde aşıya ulaşabildik." ifadelerini kullandı.

Törende, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, seçici kurul üyelerini temsilen Prof. Dr. Ender Suvacı da konuşma yaptı.