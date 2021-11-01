İstanbul'da Denizli rüzgarı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde hayat geçirilen 'Termal İyi Gelir' projesi kapsamında şehrin turizm değerlerini milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tanıtıyor.

Türkiye'de en fazla turist ağırlayan 5. kent olan Denizli'nin turizmden aldığı payın daha da artması için Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi güç birliği yaparak yeni bir tanıtım atağı başlattı. Termal İyi Gelir projesi kapsamında hayata geçen projeyle milyonlarca yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Denizli'nin turizm değerleri tanıtılıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti, Kırmızı Su, Laodikya Antik Kenti, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ve Denizli Kayak Merkezi'nin eşsiz güzellikteki fotoğrafları metropol kent İstanbul'da her ay milyonlarca yolcunun seyahat ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nı süslüyor. Çalışmada, Denizli'nin eşsiz değerleri ile birlikte turistlerin rezervasyon yaptırabileceği platformunun tanıtımı da bulunuyor.

"Şehrimizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özellikle son yıllarda turizmde büyük bir atak yapan Denizli'nin sektörün parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Şehrin turizmde hak ettiği değeri alması için elbirliği ile çalıştıklarını anlatan Başkan Zolan, "Turizm lokomotifimiz Pamukkale olsa da bunun yanında yaylalarımız, termal sularımız, kayak merkezimiz, 19 antik kentimiz ve adını sayamayacağımız birçok doğal güzelliğimizle eşine az rastlanır bir şehirdeyiz. Bu bize Allah'ın bir lütfudur. Denizlimizi turizm sektöründe daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin değerlerini tüm kurumlarımızla el ele gönül gönüle vererek anlatmaya, şehrimizin turizmden daha fazla pay alması için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ