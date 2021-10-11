Istanbul Photo Awards 2021'in ödül alan fotoğrafları sergilenmeye başlandı - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2021"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi, Ankara'da açıldı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, CerModern'deki serginin açılışında yaptığı konuşmaya, yoğun bakım sesi efekti dinleterek başladı.

"Istanbul Photo Awards 2021" Tekli Fotoğraf kategorisinde birinci olan Mohammed Shajahan'a ait fotoğrafa değinen Karagöz, "Karantinada olan 44 yaşındaki Mahmuda, kızının bıraktığı doğum günü çiçeklerini kapının diğer tarafından koklamaya çalışıyor." dedi.

Bu hikayenin hem 2020'nin hem de 2021'in özeti olduğunu belirten Karagöz, koronavirüsün hayatın tüm alanlarını etkileyip, dönüştürdüğüne işaret etti.

Bangladeşli Shajahan'ın, koronavirüsle verilen mücadeleyi tek kareyle özetlediğini dile getiren Karagöz, "Binlerce sözcüğün anlatmaya çalıştığı hikayeyi sadece bir fotoğrafla hissediyoruz." diye konuştu.

Karagöz, Azerbaycan, Suriye, Lübnan gibi savaş ve çatışma ortamlarından afet bölgelerinden birçok karenin sergide yer aldığını belirterek, "Bizler fotoğrafın sınırlarının olmadığını düşünüyoruz. Bir fotoğraf Bangladeş'ten, bir fotoğraf Yunanistan'dan, bir fotoğraf dünyanın başka bir ucundan ama her birisi o andaki duyguyu yakalıyor. O karenin içine hapsedilen o duygu, yüzyıllar boyunca orada kalıyor." ifadelerini kullandı.

Istanbul Photo Awards'ın bu emeği ödüllendirme misyonuyla düzenlendiğini, bu yıl 7'ncisi yapılan yarışmaya dünya çapında ilgi gösterildiğini vurgulayan Karagöz, serginin gelecek hafta New York'ta açılacağını, salgın kısıtlamaları izin verirse daha sonra Japonya ve dünyanın diğer bölgelerinde izlenime sunulacağını bildirdi.

"2020 yılında çekilmiş dünyanın en iyi fotoğraflarını fotoğrafseverlerle buluşturuyoruz" diyen Karagöz, 15 bin fotoğraf gönderilen yarışmada, 14 fotoğrafçının ödüllendirildiğini, bugün açılan sergide de bu fotoğrafçılara ait 74 karenin yer aldığını söyledi.

Karagöz, yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarına tebriklerini, sergiye destek veren TİKA ve THY ile CerMordern'e teşekkürlerini sundu.

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Kovid-19 salgını, Beyrut patlaması, Superbike Dünya Şampiyonası gibi geçen yıl dünya gündeminde yer alan olayları yansıtan karelerin yer aldığı sergiyi Genel Müdür Karagöz ve konuklara gezdirdi.

Açılışa, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta da katıldı.

Karagöz, günün anısına fotoğraf sanatının duayen isimlerinden Ozan Sağdıç, Ahmet Albayrak ile büyükelçilere, yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı kataloğu hediye etti.

"Cephe hattından uzak bölgelerdeki yıkımı ve insanların travmasını anlatmak istedim"

Istanbul Photo Awards Yarışması Seri Haber Kategorisi'nde ikincilik ödülü kazanan Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkin bir jüriden bu ödülü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İkinci Karabağ Savaşı'nda 50 gün boyunca Azerbaycan'da kaldığını anlatan Yıldırım, savaşın her aşamasını fotoğrafladığını söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf serisinde cephe hattından uzak bölgelerde yaşanan yıkım ve insanların travmasını anlatmak istedim. Birçok saldırıdan hemen sonra oradaydım. Zor bir görevdi. Savaşı anlatmanın birçok yöntemi var. Cephe fotoğrafları çekmek belki bunlardan bir tanesi olabilir ama ben asker fotoğrafları çekmek yerine sivil insanların bu savaş sürecinden nasıl etkilendiklerini fotoğraflamaya çalıştım. İnsan odaklı fotoğraflar çekiyorum, bu seride de Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan yıkımı gösterdim."

Uğur Yıldırım, kardeşi için ağıt yakan bir kadına ait fotoğrafı çekerken oldukça etkilendiğini de sözlerine ekledi.

THY ve TİKA sponsorluğunda düzenlenen sergi, CerModern'de 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.