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BALIKESİR - KADEM "Şehir ve Kadın" fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi - Son Dakika

BALIKESİR - KADEM "Şehir ve Kadın" fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

04.10.2021 18:23

KADEM Balıkesir Temsilciliğince, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen "Şehir ve Kadın" konulu fotoğraf yarışmasının sergisinin açılışı ve ödül töreni yapıldı.

KADEM Balıkesir Temsilciliğince, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen "Şehir ve Kadın" konulu fotoğraf yarışmasının sergisinin açılışı ve ödül töreni yapıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, 250 kişinin 750 fotoğrafı arasından seçilen 30 civarında esere yer verilen serginin gezilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, törende yaptığı konuşmada, KADEM'in güvenli toplum ve adil gelecek inşa etmek amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Kadınların bilim, ekonomi, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında temsilini güçlendirmeyi hedefleyen faaliyetler yürüttüklerini belirten Gümrükçüoğlu, "Bu anlamda Türkiye genelinde 51 temsilciliğimizle kadınların yereldeki ihtiyaç ve sorunlarını hazırladığımız projelerle kalıcı bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Özel yetiştirme yurtlarımızdaki kızlarımıza yönelik geliştirdiğimiz 'Geleceğe İş Başı Projesi', herhangi bir yaş sınırı olmaksızın teknoloji alanında bir fikri, bir projesi olan tüm kadınlara açık olan 'İnovasyonda Kadın Projesi' hemen aklıma gelenler arasındadır." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, organize ettikleri ulusal ve uluslararası kongre, zirve ve çalıştaylarla, yerel dinamikleri göz ardı etmeden kadın hakları söylemi oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Derneğin diğer çalışmalarından bahseden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Ailede ya da sosyal hayatta yaşanan haksız uygulamalar ve mağduriyetler karşısında kadınların yanında oluyor ve onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Özellikle müdahil olduğumuz ve takibini yürüttüğümüz kadına yönelik şiddet davaları bunların başında geliyor. Sanat duygu ve düşünceleri ifade etmenin en etkili ve evrensel yöntemidir. Bundan yola çıkarak 'Kadem Sanat' ismiyle bir platform kurduk. Sanatın farklı alanlarında yaptığımız çalışmaları, etkinlikleri ve buluşmaları bu platform aracılığıyla sizlerle paylaşıyor, kısa film, senaryo ve fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Bugüne kadar 'Toprak ve Kadın', 'Göç ve Kadın', 'Anadolu'da Kadın' başlıklarıyla çeşitli yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda dereceye giren eserlerin yurt dışındaki başka yarışmalarda da ödüller aldığını öğrenmemiz bizi çok mutlu etti."

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, şehir kültürünün oluşmasında kadın kültürünün çok büyük rolünün olduğunu belirtti.

İşte, evde ve kamusal alanda çoğu zaman öncü rol üstlenen kadının, şehir hayatında en büyük dengeleyici unsur olduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üstlendiği roller bir yandan toplumu etkilerken, diğer yandan da kadına dair küçük hikayeler oluşturuyor. Tam bu noktada kadınların şehir hayatında gizli kalan ya da şehir koşuşturmacası arasında fark edilmeyen o anlarını sanat penceresinden bakarak açığa çıkarmak istedik. Sanatın bu küçük görünen ama her biri kendi içinde çok önemli hikayeleri görünür kılacağına inanıyoruz çünkü gündelik telaşımız kimi zaman önemsiz gördüğümüz tecrübelerimiz biz fark etmesek de aslında ömrümüz boyunca bir hikayeyi anlatıyor. Her kadının hikayesi de bizlere ayrı bir şey söylüyor ve dinlemeye değer. KADEM olarak sanatın insanı iyileştiren ve bizi ortak paydalar oluşturan birleştirici gücüne hizmet edeceğine inanıyorum."

Konuşmaların ardından jürinin değerlendirmesinde yarışmada birinci seçilen Alaattin Şenol ile üçüncülüğe layık görülen Gülin Yiğiter'e ödülleri verildi. Van'da öğretmen olan ikinci Yeliz Sevin'in ödülü ise ona ulaştırılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz'a verildi.

Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un eşi Duygu Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Prof. Dr. Hülya Gür, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı'nın eşi Sevda Sabancı, KADEM Balıkesir Temsilcisi Zeliha Kahraman ile diğer davetliler katıldı.

BALIKESİR - KADEM Şehir ve Kadın fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi
BALIKESİR - KADEM Şehir ve Kadın fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi
BALIKESİR - KADEM Şehir ve Kadın fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi
BALIKESİR - KADEM Şehir ve Kadın fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Kent Konseyi, Balıkesir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - KADEM 'Şehir ve Kadın' fotoğraf yarışmasının ödülleri verildi - Son Dakika


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