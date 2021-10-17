Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa Doğu- Yenişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 21-23, Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 46. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya- Darende yolunun 52-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın- Karabük yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.