Üye Girişi
Katar: İsrail'le normalleşme anlaşmalarının çözüme katkı sunması mümkün değil - Son Dakika

Katar: İsrail'le normalleşme anlaşmalarının çözüme katkı sunması mümkün değil

13.10.2021 14:57
Katar: İsrail'le normalleşme anlaşmalarının çözüme katkı sunması mümkün değil

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinde herhangi bir ufuk görülmediğini ve İsrail ile normalleşme anlaşmalarının krizin çözümüne katkı sunmasının mümkün olmadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'da barış sürecinde herhangi bir ufuk görülmediğini ve İsrail ile normalleşme anlaşmalarının krizin çözümüne katkı sunmasının mümkün olmadığını söyledi.

Katar'da her yıl düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu toplantılarının ikinci gününde konuşan Al Sani, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan'ın geçen yıl İsrail'le ilişkileri normalleştirme yolunda attığı adımlara işaret eden Al Sani, "Barış sürecinde herhangi bir ufuk görmüyoruz. İsrail ile normalleşme için yapılan İbrahim anlaşmalarının krizin çözümüne katkı sunması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İsrail işgalinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Al Sani, ekonomik normalleşmeye odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

"Doha ve Washington ilişkileri Körfez'in istikrarı için önemli"

ABD ile ilişkilere değinen Al Sani, Katar'ın geçmişten bugüne Washington'la güçlü ilişkileri olduğunu, hatta Donald Trump döneminde bile bu ilişkileri geliştirdiklerini söyledi.

ABD yönetimi ile koordinasyon içinde olduklarını kaydeden Al Sani, "Doha ve Washington arasındaki ilişki Körfez bölgesinde güvenlik ve istikrar için önemlidir." dedi.

" Afganistan'ı rekabet arenası olarak görmememiz gerekiyor"

Katar Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki duruma çözüm bulunması konusunda da ülkesinin Taliban ve Washington ile sıkı ilişki içinde olduğunu söyledi.

Doha'nın "tarafsız bir ara bulucu" olarak Afganistan'daki çeşitli taraflarla iyi ilişkiler içinde olduğunu aktaran Al Sani, şunları kaydetti:

"Afganistan'ı bir rekabet arenası olarak görmememiz gerekiyor. Bunun yerine çeşitli uluslararası taraflarca iş birliğine dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir."

Afganistan'da tek bir ülkenin yapıcı bir rol oynayamayacağını ve herkesin görüşlerini dinlediklerini kaydeden Al Sani, İslam ülkelerinin Afganistan'da olumlu rolü olacağına dikkati çekti.

"Körfez krizinde kazanan olmadı, aksine 3 yılı boşa harcadık"

Al Sani, ülkesi ile Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır arasında yaşanan ve 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde düzenlenen zirve ile son bulan "Körfez krizi"ne de konuşmasında yer verdi.

Katarlı Bakan, "Körfez krizinde kazanan olmadı, aksine 3 yılı boşa harcadık ve gerçek zafer ancak El-Ula Anlaşması'nın imzalanmasıyla oldu." ifadesini kullandı.

Körfez krizinde komşu ülkeler arasında "yanlış anlaşılmalar" yaşandığını kaydeden Al Sani, buna yol açan nedenlerin tekrar ortaya çıkmayacağını umduklarını ve komşularıyla ilişkilerini yeniden güçlendirme kararlılığında olduklarını belirtti.

İlişkilerin 4 yıl önceki haline dönmesinin zaman alacağını söyleyen Al Sani, "önleyici diplomasinin" Körfez ülkelerini 2017'dekine benzer krizlerden koruyacağını vurguladı.

"İran ve Suudi Arabistan arasındaki olumlu ivmeyi teşvik ediyoruz"

İran'ın bölgede önemli bir rolü olduğunu söyleyen Al Sani, "Bölgede bir nükleer yarıştan kaçınmak için İran ile nükleer anlaşmanın eski haline dönmesi bizim çıkarımızadır." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı ayrıca, Tahran- Riyad ilişkileri konusunda iyimser olduğunu aktararak, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki olumlu ivmeyi teşvik ediyoruz." dedi.

Her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinden siyasetçiler, akademisyenler ve uzmanları buluşturan Küresel Güvenlik Forumu'nun 2021 toplantıları Katar'ın başkenti Doha'da dün başlamıştı.

Bu yıl "İş Birliği ve Rekabet Arasında Uluslararası Güvenlik: Rekabetin Zorlukları ve İş Birliği Beklentileri" temasıyla düzenlenen Forum'un açılışını Katar Başbakanı Halid Bin Halife Al Sani yapmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Körfez, İsrail, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar: İsrail'le normalleşme anlaşmalarının çözüme katkı sunması mümkün değil - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021 15:02 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021 Rumen teknik direktör hakkında iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor 14:58 Rumen teknik direktör hakkında iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi 14:52 Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti 14:29 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, 14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı

Son Dakika Haberleri
15:02 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 13 Ekim 2021
15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
14:58 Rumen teknik direktör hakkında iddialar kafa karıştırdı: Basın önünde yalandan ağlıyor
14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı
14:51 Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi
14:41 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var
14:39 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu
14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu
14:33 Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti
14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü
CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor         
15:16
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü         
14:44
Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu         
14:40
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu         
13:53
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 15:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Katar: İsrail'le normalleşme anlaşmalarının çözüme katkı sunması mümkün değil - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement