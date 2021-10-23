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Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Son Dakika

Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

23.10.2021 18:41
Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı - Son Dakika
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