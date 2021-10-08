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Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı - Son Dakika

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

08.10.2021 20:12
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl altıncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Muğla'da, Menteşe Belediyesince bu yıl altıncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Kortej yürüyüşü öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri halk oyunları gösterisi sundu.

Şenliğin açılışında bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, kültür etkinliklerinde bulunmanın gelecek için kendilerine mutluluk ve onur verdiğini söyledi.

Ankara, İstanbul gibi şehirlerde yaşayanlar için Muğla'nın özel bir şehir olduğunu belirten Adıgüzel, "Muğla, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, doğasıyla, insanıyla, havasıyla, suyuyla gerçekten mükemmel bir şehir. Herkesin hayallerini süsleyen bir şehir. Muğla, sadece Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın değil, dünyadaki birçok insanın da yaşamak istediği önemli destinasyonlardan biri. Muğla'nın doğal bir güzelliği var ama tarihsel bir geçmişi de var." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de şenliğin, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağladığını belirtti.

Şenliğin ocak yakma ve baca tüttürme ile başladığını anlatan Gürün, "Amacımız, Muğla'nın bacası sürekli tütsün ve geleceğe barış ve sevgi içinde yürüsün. Şenliğimizin 6'ncısını yapıyoruz. Geçmişteki belediye başkanlarımızla başlayan, bizim dönemimizde devam eden zaman zaman intifaya uğrayan ama toplam olarak 22 defa ve 30 yılı bulan bir süre içinde yapılan bir şenlik. Bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Menteşe'yi ortak akılla yönettiklerini ifade etti.

Şenlikler çerçevesinde konserler, sergiler, geleneksel kavun yarışması, trap atışları, rahvan at yarışları, kitap tanıtımı, imza günleri, şiir ve müzik dinletileri düzenleneceğini aktaran Gümüş, vatandaşları etkinliklere davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, Büyükşehir Belediyesi önünde ocak yakma ve baca tüttürme merasimi yapıldı.

Törenin ardından gökyüzüne barış güvercinleri salındı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüne katıldı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı - Son Dakika


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