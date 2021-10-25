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Orkan Doğancı: "Dubai'nin en büyük restoranını açıyoruz" - Son Dakika

Orkan Doğancı: "Dubai'nin en büyük restoranını açıyoruz"

25.10.2021 17:57
Orkan Doğancı:

Lüksün başkenti Dubai'nin en büyük restoranında bir Türk'ün imzası olacak.

Lüksün başkenti Dubai'nin en büyük restoranında bir Türk'ün imzası olacak. Şehirde daha önce de restoran açan girişimci Orkan Doğancı, yeni mekanının 2021 sonunda hizmete gireceğini açıkladı: "Yakında açılışını yapacağımız mekanımız, Dubai'nin en büyük restoranı olacak. Hemen ardından Bodrum projemizi hayata geçireceğiz"

Almanya'da doğup büyüyen ve aile mesleği restorancılığa yönelen Orkan Doğancı, başarılı girişimleriyle adını dünyaya duyurmayı başardı. İlk restoranını Almanya'da açan başarılı girişimci ve işletmeci, daha sonra Dubai'de Bosphorus adlı restoran zincirini kurmuş, İstanbul'da da Fahham adlı restoranı yemek tutkunlarıyla buluşturmuştu. Yeme içme sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Doğancı, lüksün başkenti Dubai'de yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kısa sürede müdavim kitlesini oluşturacak

Dünya zenginlerinin gözde tatil lokasyonu Dubai'de açacağı yeni restoranın son hazırlıklarıyla ilgilenen Orkan Doğancı, mekanın yıl sonunda misafirlerini ağırlamaya başlayacağını açıkladı: "Yakında açılışını yapacağımız bu mekan, Dubai'nin en büyük restoranı olacak. Şık dekorasyonu, elit atmosferi, deneyimli kadrosu ve lezzetli menüsüyle mekanımızın kısa sürede kendi müdavim kitlesini oluşturacağından eminim. Önümüzdeki yıl da adını sıkça duyacaksınız zaten."

Türkiye yatırımlarına Bodrum restoranıyla devam

Yemek tutkusunun aileden geldiğini, mutfakla henüz 13 yaşındayken aile restoranında tanıştığını söyleyen Orkan Doğancı, memleketiyle de bağını koparmıyor: "İstanbul-Beşiktaş'ta açtığımız Fahham adlı restoranımıza ilgi beklediğimizin de üstünde oldu. Dubai'de yapacağımız açılışın ardından yeniden Türkiye'ye geleceğim ve Bodrum'daki mekan projemizi hayata geçireceğiz. Hazırlıklarla bizzat ilgileniyorum, artık son aşamadayız. Çok yakında orada da misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız."

(İHA)

Orkan Doğancı: Dubai'nin en büyük restoranını açıyoruz

Yemek Tarifi, Bodrum, Dubai, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orkan Doğancı: 'Dubai'nin en büyük restoranını açıyoruz' - Son Dakika


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