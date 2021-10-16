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Peru, Juan Guaido'nun atadığı büyükelçiyi artık tanımayacağını duyurdu - Son Dakika

Peru, Juan Guaido'nun atadığı büyükelçiyi artık tanımayacağını duyurdu

16.10.2021 08:22
Peru, Juan Guaido'nun atadığı büyükelçiyi artık tanımayacağını duyurdu

Peru, Venezuela'da kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun Venezuela'nın Lima büyükelçisi olarak atadığı temsilciyi artık tanımayacağını duyurdu.

Peru, Venezuela'da kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun Venezuela'nın Lima büyükelçisi olarak atadığı temsilciyi artık tanımayacağını duyurdu.

Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo hükümeti, yalnızca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti tarafından atanan büyükelçiyi Venezuela'nın resmi temsilcisi olarak tanıma kararı aldı.

Karşılıklı büyükelçilikler yeniden atandı

Peru Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Peru Cumhuriyeti Hükümeti, Venezuela'nın yeni Lima Büyükelçisi olarak atadığı Sayın Alexander Gabriel Yanez Deleuze'ye onay verdi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde Twitter'dan bir açıklamada daha bulunarak "Peru'nun yeni Karakas Büyükelçisi Sayın Richard Fredy Rojas Garcia, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti'nden onay aldı." denildi. Böylece Guaido'nun büyükelçi olarak atadığı Carlos Scull'un ülkedeki muhataplığı son bulmuş oldu.

Venezuela krizi

Muhalif Guaido'nun destekçilerini de meydanlara dökerek 23 Ocak 2019'da kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından başta ABD olmak üzere Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay Guaido hükümetini tanıdıklarını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela, Twitter, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru, Juan Guaido'nun atadığı büyükelçiyi artık tanımayacağını duyurdu - Son Dakika


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