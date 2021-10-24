"Pota" filmi 9. Boğaziçi Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yaptı - Son Dakika

9. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası uzun metraj film yarışmalarında yer alan, Türkiye prömiyerini festival kapsamında gerçekleştiren "Pota" izleyicilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin "Kurumsal İş Ortaklığı", "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, sektörün öncü isimleri ile dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlıyor.

Atlas 1948 Sineması'ndaki söz konusu gösterime "Pota" filminin yönetmeni ve senaristi Ahmet Toklu, oyunculardan Bahar Hacıbektaşoğlu, Mert Erdoğdu, Alp Akar ve ekip üyeleri katıldı.

Yönetmen Toklu, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, filmin çıkış noktasının potanın yapılması olduğunu, çocukluğunda benzer bir tecrübe yaşadığını ve arkadaşlarıyla kendi potalarını yaptıklarını dile getirdi.

İlham aldığı noktaları da anlatan Toklu, "Benim kafamı kurcalayan birçok şey vardı. Pota, köyden kente en yoğun göçün yaşandığı ve aynı zamanda siteleşmenin de yükselişe geçtiği zamanlarda geçiyor. Aynı mahallede büyüyenler, aynı potada yoğruluyorlardı ve bir arada yaşamayı öğrendiler." dedi.

Oyuncu Hacıbektaşoğlu ise filmin 1990'lı yıllarda geçmesinin kendisi için aynı dönemi tekrar yaşamak anlamına geldiğini belirterek, "O dönemde anne olmak nasıl bir his, onu anlamamızı sağladı." diye konuştu.

Filmin çocukları anlatmasının duygusal olarak çok etkileyici olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, Pota'nın başarısının çocuk filmleri için cesaretlendirici olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan, 21. Cerdanya Film Festivali'nde en iyi filme verilen "Sosyal Bakış Ödülü"nü kazanan TRT ortak yapımı "Pota", yoksul bir mahallede yaşayan bir grup çocuğun, hayallerine kavuşma çabasını ve 1990'lı yıllarda çocuk olmanın zorluklarını irdeliyor.

Festivalin yarınki programı

9. Boğaziçi Film Festivali'nin üçüncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin gösterimi yapılacak.

Atlas 1948 Sineması'nda saat 13.00'te Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", 16.00'da Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", 18.30'da Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman" ve 21.00'de Emre Kayiş'in "Anadolu Leoparı" filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

Sinemaseverler Kadıköy Sineması'nda ise saat 13.00'te Cristina Grosan'ın "Things Worth Weeping For", 16.00'da Han Shuai'nin "Summer Blur", 18.30'da Aydın Orak'ın "Time Of Impatience", 21.00'de Ahmet Toklu'nun "Pota" filmlerini izleyecekler.

"Bosphorus Film Lab Talks" kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü "Kar ve Ayı" filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla "İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15: 30'daki etkinlikte yönetmen Ergun ile Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacak.