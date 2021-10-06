Üye Girişi
Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü - Son Dakika

Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü

06.10.2021 16:15

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikat yapmasıyla başlayan gerginliği görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikat yapmasıyla başlayan gerginliği görüştü.

Lavrov ile Abdullahiyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İran nükleer anlaşmasına değinen Lavrov, bu anlaşmayla ilgili Viyana formatındaki müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Uluslararası toplum, ABD'nin söz konusu anlaşmanın hukuki alanına dönmesini ve İran ile Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki ortaklarına yönelik yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını bekliyor." dedi.

Afganistan meselesine de değinen Lavrov, ABD'nin Afganistan'da "jeopolitik deneyler" yaptığını belirtti.

Bu ülkenin istikrara kavuşturulması ve tüm etnik, dini ve siyasi grupların çıkarlarının sağlanması gerektiğine işaret eden Lavrov, Afganistan'daki yeni yönetime terörist gruplar ile uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele etme çağrısında bulundu.

Lavrov, Suriye meselesine ilişkin ise Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu Astana Formatı kapsamında zirvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını durumuna bağlı olarak ileride İran'da düzenleneceğini kaydetti.

"Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatı oluşturma fikrini görüştük"

Abdullahiyan ile görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu da ele aldıklarını aktaran Lavrov, Karabağ bölgesinde ulaşım ve ekonomi bağlantılarının yeniden oluşturulmasının önemine işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla 3+3 formatı oluşturma fikrini ele aldık. İran, bu inisiyatife olumlu bakıyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin de benzer yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ermeni meslektaşlarımızla bu konuda çalışıyoruz. Gürcistan'ın da yaşadığı zorluklara rağmen bu mekanizmanın oluşturulmasında kendisi için çıkar göreceğini umuyorum."

Lavrov, Güney Kafkasya'da askeri faaliyetlerin artırılmasına ve bölgede askeri tatbikatların "kışkırtıcı" yönde düzenlenmesine karşı çıktıklarını da vurguladı.

Hazar Denizi'ndeki duruma ilişkin de Bakan Lavrov; Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan'ın 2018'de bu denizin hukuki statüsüne ilişkin imzaladıkları anlaşmanın "bir an önce" devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, bu anlaşmanın Hazar Denizi'nde bölge ülkeleri dışında yabancı askeri birliklerin bulunmasını doğrudan yasakladığını belirtti.

"Kafkasya'da teröristler ile Siyonistlerin bulunmasından endişeliyiz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Güney Kafkasya'daki durumdan endişelerini dile getirerek "Elbette bölge artık fahiş talepleri kaldıracak durumda değil. Komşu ülkeleri dost ve kardeş olarak görüyoruz. Bir komşumuzdan gelen açıklamalar da hayal kırıklığına uğratıyor. Elbette bu açıklamalardan memnun değiliz." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirten Abdullahiyan, "Kafkasya'da jeopolitik değişimler ile haritanın değişimine müsamaha göstermeyeceğiz. Bu bölgede, teröristler ve Siyonistlerin bulunması konusunda ciddi endişelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Afganistan'ın komşu ülkeleriyle toplantı düzenlemeyi planlıyoruz"

Abdullahiyan, Afganistan meselesine ilişkin bu ülkede terör ve uyuşturucu kaçakçılığı sorunlarından endişe duyduklarını kaydetti.

Afganistan'da kapsayıcı hükümetin oluşturulmasından yana olduklarını aktaran Abdullahiyan, Afganistan'ın komşu ülke dışişleri bakanları ile kısa zamanda İran'ın başkenti Tahran'da toplantı yapmayı planladıklarını belirtti.

İran nükleer anlaşması meselesine de değinen Abdullahiyan, müzakerelerin Viyana'da başlatılması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Abdullahiyan, ABD'den İran nükleer anlaşmasına dönmesi konusunda "olumlu" sinyaller aldıklarını dile getirdi.

Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü
Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü
Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü
Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kafkasya, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün 16:16 Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı 16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor 16:02 Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız 15:37 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi 15:33 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak 14:30 Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak

Son Dakika Haberleri
16:27 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar
16:14 Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda
16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı
16:08 Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi
15:52 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
15:50 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
15:36 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:25 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar         
16:28
Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda         
16:15
Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi         
16:08
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti         
15:53
Sağlık Bakanlığı 81 ilde evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak Sağlık Bakanlığı 81 ilde evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak         
15:38
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı         
15:26
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 16:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya ve İran, Güney Kafkasya'daki son gerginliği görüştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement