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SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI - Son Dakika

SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI

11.10.2021 14:58

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı güncel haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında Samsun, 10'uncu oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı güncel haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında Samsun, 10'uncu oldu. Kentte maske kuralına yeterince uyulmadığı gözlenirken, uyarılara rağmen kalabalık cadde ve sokaklarda maske takmayanlar, 'Maske takmayı unuttum', 'Aşıyı boşuna mı olduk', 'Maske takmayı sevmiyorum' gibi açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında, 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız diyerek uyardı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada Samsun, 1 hafta içinde en çok vaka sayısı artan iller arasında 10'uncu sırada yer aldı. Samsun'da önceki hafta 100 binde 287,52 olan vaka sayısı 338,33'e yükseldi. Vakaların yükseldiği kentte kalabalık caddelerde bazı kişilerin hiç maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çene altında kullandıkları ya da sadece kollarına taktıkları gözlendi.

'MASKE TAKMAYI SEVMİYORUM'

Vaka artışı ve uyarılara rağmen kalabalık cadde ve sokaklarında maske takmayanların 'Neden maske takmıyorsunuz' sorusuna verdiği cevaplar da şaşırttı. Kentte İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi'nde maske takmayanlar, soruya, 'Maske takmayı unuttum', 'Kimse takmıyor. O yüzden ben de takmadım', 'Aşımı oldum, maske takmak istemiyorum, gerek yok, maske takmayı sevmiyorum, neden takayım', 'Astım hastasıyım bunaldım, maskemi takmadım. 'Aşıyı boşuna mı olduk' yanıtları verdi.

'4'ÜNCÜ AŞIYI OL DESELER ONU DA OLURUM'

Maskesini düzgün takan ve kurallara uyanlar ise maske takmayanlara tepki gösterdi. Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Celal Cerrah, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda çalışmaları çok mükemmel, onun anlattıklarını dinlememiz lazım. Maske takmadan gezen ve aşı olmayan insanlara ben hayret ediyorum. Ben emekliyim ve 3'üncü doz aşımı oldum. '4'üncüyü ol' deseler onu da olurum. Yazık günah, maskesiz geziyorlar. Bizim uyarıları dikkate almamız gerekiyor. 70 yaşında insanım ben takıyorum, siz neden takmıyorsunuz Bize neden zarar veriyorsunuz dedi.

'MASKESİZ GEZENLER BİZLERE DE ZARAR VERİYOR'

Herkesin salgın kurallarına uyması gerektiğini belirten Mehmet Cerrahoğlu, Bu kurallara uymak çok mu zor Neden uymuyorlar, onu da anlamıyorum. Maskesiz gezenlerin sayısı çok fazla, bu durum bir tek onlara zarar verse bir şey demem ama bu durum karşı tarafa da zarar veriyor. Maske takmayanlara sitemde bulunuyoruz, maske takmayanlara çok şey demek istiyorum ama diyemiyoruz. Söyleyince de 'size ne' diyorlar. O nedenle karışmak istemiyoruz diye konuştu.

Ailesiyle birlikte gezen Muzaffer Dirican da, Bizim için sağlık çok önemli, o nedenle tüm tedbirleri alıyoruz. Kalabalık sokaklarda dolaşmamaya özen gösteriyoruz şeklinde konuştu.

SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI
SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI
SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI
SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Samsun, Eylül, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAMSUN'DA MASKE TAKMAYANLARIN BAHANELERİ ŞAŞIRTTI - Son Dakika
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