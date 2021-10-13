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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

13.10.2021 13:17
Samsun'dan kısa kısa

Havza Muhtarları Derneği ve Samsun'da faaliyet gösteren özel bir hastane arasında protokol imzalandı.

Havza Muhtarları Derneği ve Samsun'da faaliyet gösteren özel bir hastane arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol öncesi hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Murat Küçükdursun, Havza Muhtarları Derneği Lokali'nde Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve dernek üyesi muhtarlara protokol hakkında bilgi verdi.

Havza Muhtarları Derneği üyesi muhtarları, eş, çocuk, birinci derece akrabaları ile muhtar azalarını kapsayan ve sağlık hizmetlerinde yüzde 20 indirim sağlayan protokol, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Süleyman Öz tarafından imzalandı.

Öz, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunurken Dernek Başkanı Ahmet Çavdar ise imzalanan protokol ile muhtarların birçok avantaja sahip olduklarını söyledi.

Kavak Jandarma Komutanı Yıldız hayvan sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı

İlçe Jandarma Komutanı Ali Rıza Yıldız, hayvan sahiplerini, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Üsteğmen Yıldız, KaymakamıÖmer Saygılı'ya yaptığı ziyarette, kırsal kesimdeki hayvan hırsızlıklarının hasat sonrası başıboş bırakılan hayvanlardan kaynaklandığını söyledi.

Yıldız, "İlçemizde hasat mevsimi sona erdi. Görev alanımızda bulunan kırsalda herhangi ekili bir arazi kalmamıştır. Hasat sonu genelde hayvan sahipleri, hayvanlarını başıboş olarak köy yerleşim alanı dışına salıyor. Bu hayvanların takipçisi olan kötü niyetli kişiler hayvanların köyden uzaklaşmasını fırsat bilerek hayvanları çalıyor. Özellikle büyükbaş hayvan kayıplarına karşı ihbarlar alıyoruz. Hayvan yetiştirici vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için hasat kalksa da hayvanlarını gözetmeli ve başıboş bırakmamalı." diye konuştu.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Saygılı, Üsteğmen Yıldız'a teşekkür etti.

Tekvando sporcusundan Kavak'ı gururlandıran başarı

Kavak Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışan tekvando sporcusu Tarık Altıngöz'ün 68 kilogramda altın madalya kazandığı bildirildi.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 8-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Altıngöz'ün 68 kilogramda Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Demirci, "Sporcumuzun böyle bir başarıyı elde etmesi bizleri gururlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da katılacağı müsabakalarda kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Tekvando Sporcusu Tarık Altıngöz'ün bu sonuçla 12-16 Kasım 2021 tarihinde Bosna Hersek'te yapılacak Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacağını belirterek, sporcularına başarılar diledi.

Kurtoğlu Rıdvan Çelikel Fen Lisesini

Kavak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu, Rıdvan Çelikel Fen Lisesini ziyaret etti.

Kurtoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle görüştü, okul idaresi ve öğretmenlerin katılımı ile düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin önemine dikkati çeken Kurtoğlu, salgının bitmesi noktasında toplum olarak birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, okul, kantin, yemekhane, pansiyon ve okul servislerinde virüsle mücadele kurallarına uyulması ve koruyucu aşıların yaptırılması gerektiğini aktardı.

Hastane, Samsun, Hasat, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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