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Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü - Son Dakika

Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü

25.10.2021 14:21
Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Trabzon'un coğrafi ve stratejik konumu itibarıyla tarihin her döneminde önemini koruyan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Trabzon'un, tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerekse sosyo-ekonomik pozisyonu itibarıyla her dönem önemini korumuş kadim bir şehir olduğuna vurgu yapan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, tarihi bir liman kenti olan ve İpek Yolu üzerinde yer alan Trabzon'umuzu da Osmanlı topraklarına katmak istiyordu. Böylelikle Trabzon'da kurulan Rum Pontus Devleti'nin İstanbul üzerinde hak iddia etmesinin de önüne geçmiş olacaktı. Tüm bu nedenlerle 1461 yılında Trabzon'u fethederek Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisine katan Fatih Sultan Mehmet Han, Anadolu'yu bir Türk coğrafyası olarak güvence altına almış oldu."

Zorluoğlu, Trabzon insanının, tarihin en eski çağlarından günümüze devletine, milletine bağlı, geleneklerine sahip bir anlayış sergilediğini ifade ederek, "Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak, hatıraları önünde saygıyla eğilmek ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü vesilesiyle, bu güzel şehri bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, üzerinde yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve hürmetle yad ediyor, tüm hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet, Murat Zorluoğlu, İstanbul, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un fethinin 560. yıl dönümü - Son Dakika


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