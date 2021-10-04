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'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu - Son Dakika

'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu

04.10.2021 14:59
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu, System.String[]

'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusuTÜRKİYE'ye tıp fakültesi eğitimi vaadiyle getirilen Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu öğrenciler, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu

TÜRKİYE'ye tıp fakültesi eğitimi vaadiyle getirilen Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu öğrenciler, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da 2'si Irak, 1'i Ürdün uyruklu 3 kişi tarafından 3 ay önce kurulan şirket, İsveç hükümetinin verdiği bursla yabancı öğrencilere Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi vaadinde bulundu. Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye'den öğrenciler kayıt işlemleri için 10'ar bin dolar firmaya ödeme yaparak tıp fakültesi okuma hayaliyle Türkiye'ye geldi. Firmanın ayarladığı evlerde 5'er kişilik gruplar halinde kalan öğrenciler, kayıt işlemleri bitip herhangi bir üniversiteye kayıtları yapılmayınca dolandırıldıklarını anladı. Öğrencilerden 32'si, şirket yetkilileri Irak uyruklu Faisal Ali İsmail Suleman, Lokman Muhammed Suleyman ile Ürdün uyruklu Haitham Abdallah Dhib hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

'BİZ 178 KİŞİLE ULAŞTIK, SAYI ARTABİLİR'Avukat Mehmet Emin Bozyiğit, Ankara Adliyesi önünde mağdur öğrencilerle birlikte açıklama yaptı. Bozyiğit, Filistin, Tunus, Suriye ve Ürdün'den gelen 178 öğrencinin Türkiye'de tıp fakültesi okutma vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Bozyiğit, "Ankara'da 3 ay önce kurdukları şirketle İsveç hükumetinin verdiği bir bursla 10 bin dolar karşılığında yabancı uyruklu öğrencilere tıp fakültesini 6 yıl boyunca okutma vaadinde bulundular. Bununla ilgili basit bir sözleşme hazırlayıp, öğrencilere ve ailelerine imzalattılar ve karşılığında 10 bin dolar aldılar. Bizim bildiğimiz 178 kişi var ve sayı her geçen gün artıyor. Bu konuyla alakalı savcılığa ayrıntılı suç duyurusunda bulunduk. Şüpheliler hakkında en kısa sürede yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ettik. Hem yurt dışından getirenler yabancı hem de öğrenciler yabancı. Getirenlerden resmi olarak 3 kişi tespit edebildik. 2'si Iraklı 1'i Ürdünlü. Asıl yetkili Irak vatandaşı ve bu firma hala faaliyetlerine devam ediyor" dedi.'BİR UMUT SON PARALARINI VERMİŞLER'Avukat Bozyiğit, şirket yetkililerinin çok kötü bir sözleşme imzalattığını ve oradaki bozuk Türkçeden bile öğrencilerin dolandırıldığının belli olduğunu ifade ederek, "Bu işteki dolandırıcılığı totale vurduğumuz zaman 2 milyon dolar tutarında bir rakam var. Gelen öğrenciler 'tıp fakültesi okuyacağım' diye son paralarını vermiş, bir umutla gelen öğrenciler. Getiren şirket onlara ev ayarlama konusunda da yardımcı olmuş; ama paralarını kendileri veriyor. 5 öğrenci beraber aynı evde yaşayıp hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu olay netleştikten sonra tamamı kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye'de şu anda 90 günlük turist vizesiyle kalıyorlar. Herhangi bir okula kayıtları olmadığı için öğrenci vizesi alamayacaklar. Sadece Ankara'da değil, İstanbul ve Bursa'ya da öğrenci götürmüşler" diye konuştu.VİDEO DELİL OLARAK SUNULDU

Öğrencilerden Ürdün uyruklu Ahmad Raed Salem Abu Zbeid'in (20), firma yetkilisi Haitham Abdallah Dhib ile görüşüp, sözleşmeyi imzalarken ve parayı teslim ederken çekilen videosu da suç duyurusunda delil olarak savcılığa sunuldu. Videoda Ahmad Raed Salem Abu Zbeid'in, sözleşmeyi okurken ve 10 bin doları firma yetkilisi Abdullah Dhib'e teslim etme anı yer aldı.

'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu

Tıp Fakültesi, Filistin, Türkiye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi' vaadiyle dolandırıcılığa suç duyurusu - Son Dakika
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