Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Süreci yavaşlatan unsur Öcalan'ın statü talebiydi

18.05.2026 11:49
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli” açıklaması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Son gelişmeleri Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Melis Yaşar’a değerlendirdi. Güzel, “Bahçeli’nin söylediği barış ve siyasallaşma koordinatörlüğü, statünün yeni formüle edilmiş hali” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin yaptığı yeni çıkışın ardından Ankara kulislerinde sürecin geleceğine dair farklı değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sürecin daha önce Öcalan’ın statü talebi nedeniyle yavaşladığının konuşulduğunu belirtirken, kamuoyundaki hassasiyetler nedeniyle kullanılan kavramlarda yeni formüller geliştirildiğini ifade etti. Bayram sonrası ise Meclis’in ağırlıklı gündeminin yasa çalışmaları olması bekleniyor.

“SÜRECİ YAVAŞLATAN UNSUR ÖCALAN’IN STATÜ TALEBİYDİ”

Sürecin önceki aşamalarına ilişkin kulis bilgisini paylaşan Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, “Sürecin yavaşlamasına neden olan unsurun, Öcalan’ın statü talebindeki ısrarı olduğu söylenmişti” ifadelerini kullandı. Güzel’in aktardığına göre süreçte zaman zaman ilerleme sağlanmasına rağmen bazı başlıklarda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bekleme dönemi yaşandı. Ankara kulislerinde özellikle statü konusunun sürecin en hassas başlıklarından biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.

“TOPLUMUN TEPKİLERİ DİKKATE ALINIYOR”

Sürecin yalnızca siyasi aktörler arasında yürütülen teknik bir başlık olmadığını vurgulayan Güzel, “Bu süreç yürütülürken toplumun tepkileri dikkate alınıyor” dedi. Kamuoyunda oluşabilecek hassasiyetlerin yakından takip edildiğini belirten Güzel, özellikle kullanılan dil ve kamuoyuna verilen mesajların dikkatle kurgulandığını ifade etti.

“STATÜ İFADESİ RAHATSIZLIK YARATTI”

Kamuoyunda en çok tepki çeken başlıklardan birinin “statü” ifadesi olduğunu söyleyen Güzel, “Statü denilince daha yüksek seviyeli, liderlik konumu verilecekmiş gibi bir izlenim oluşturması rahatsızlık yarattı” ifadelerini kullandı. Bu nedenle süreçte kullanılan bazı kavramların yeniden şekillendirildiği ve daha farklı tanımlamalar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

“KOORDİNATÖRLÜK, STATÜNÜN YENİ FORMÜLÜ”

Bahçeli’nin açıklamalarındaki yeni terminolojiye dikkat çeken Güzel, “Bahçeli’nin söylediği barış ve siyasallaşma koordinatörlüğü, statünün yeni formüle edilmiş hali” dedi. Ankara kulislerinde bu söylemin, kamuoyunda tepki oluşturan statü ifadesine alternatif bir çerçeve olarak değerlendirildiği konuşuluyor.

“SÜREÇ YASAL SÜRELERLE İLERLEYECEK”

Sürecin teknik boyutuna ilişkin de bilgi veren Güzel, “Sürecin, yasaya 1-2 aylık süreler eklenip gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılmasıyla ilerlemesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Bu modelle birlikte sürecin kontrollü şekilde ilerletilmesinin planlandığı belirtiliyor.

“BAYRAM SONRASI GÜNDEM YASA ÇALIŞMALARI”

Meclis gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Güzel, “Bayram sonrasındaki ağırlıklı gündemimiz yasa çalışmaları olacaktır” dedi. Önümüzdeki dönemde yasal düzenlemelerin ve ilgili teknik çalışmaların daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.

“AK PARTİ’YE YENİ GEÇİŞLER OLABİLİR”

Ankara kulislerinde yalnızca bu sürecin değil, siyasi transferlerin de konuşulduğunu belirten Güzel, “Sürpriz büyükşehir ve il belediye başkanları AK Parti’ye geçebilir” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde siyasette yeni parti değişikliklerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
