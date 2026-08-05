Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Trump'ın onay oranı en düşük seviyede - Son Dakika
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Trump'ın onay oranı en düşük seviyede

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ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural son gelişmeleri değerlendirdi. Trump'ın İran'a yönelik "son şans" mesajını yorumlayan Sural, Hürmüz Boğazı'nda İran ve Umman arasında yeni bir anlaşmanın gündemde olduğunu belirtirken, Trump'ın tarifelerine mahkemeden çıkan karar ve düşen kamuoyu desteğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Melis Yaşar'ın konuğu olarak ABD'de gündemi belirleyen gelişmeleri değerlendirdi. İran-ABD gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Trump'ın ticaret politikaları ve kamuoyu araştırmalarının ele alındığı programda, uluslararası dengeleri etkileyebilecek önemli açıklamalar yapıldı.

"TRUMP, İRAN'A 'SON ŞANS' MESAJI VERDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarını değerlendiren Sural, Trump'ın "İran'ın son şansı olduğu" yönünde bir mesaj verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmandığına dikkat çekti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN İRAN VE UMMAN ANLAŞMASI GÜNDEMDE"

Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere değinen Sural, İran ile Umman arasında yeni bir anlaşma hazırlığı bulunduğunu ifade etti.

"Hürmüz Boğazı ile ilgili İran ve Umman bir anlaşma yapacak." diyen Sural, geçişlerin İran ve Umman'ın hakimiyetinde sağlanmasının planlandığını söyledi.

"TRUMP'IN TARİFELERİNE MAHKEMEDEN HUKUKA AYKIRI KARARI"

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Trump'ın son gümrük tarifelerine ilişkin kararını değerlendiren Sural, mahkemenin söz konusu tarifeleri hukuka aykırı bulduğunu belirtti.

"TRUMP'IN ONAY ORANI EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

Kamuoyu araştırmalarına da değinen Sural, Trump'ın görev sürecindeki en düşük onay oranlarından birini gördüğünü ifade etti.

Anket sonuçlarına göre seçmenlerin Trump'ı en zayıf bulduğu başlığın ise İran politikası olduğunu aktardı.

"WASHINGTON'DAKİ YANGININ ETKİ ALANI GENİŞLİYOR"

Programda son olarak Washington'da devam eden yangınlara değinen Sural, yangının etkilediği alanın giderek büyüdüğünü ve gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rona Doğan Sural, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Washington, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Trump'ın onay oranı en düşük seviyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: Trump'ın onay oranı en düşük seviyede - Son Dakika
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