Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur'dan BroadcastX 2026 değerlendirmesi - Son Dakika
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Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur'dan BroadcastX 2026 değerlendirmesi

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Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur\'dan BroadcastX 2026 değerlendirmesi
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Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur\'dan BroadcastX 2026 değerlendirmesi
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BroadcastX 2026 Fuarı'nda konuşan Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, habercilikte kağıt ve matbaanın yerini dijital teknolojilerin aldığını belirterek fuarın sektör temsilcilerini ve yeni nesil yayıncılık ekipmanlarını bir araya getirmesinin önemini vurguladı.

    Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, BroadcastX 2026'da medya sektörünün dijital dönüşümüne ve fuarın yayıncılık dünyası için önemine dikkat çekti.

    "TÜRKİYE'DE MEDYA ODAKLI TEK FUAR"

    Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, BroadcastX 2026'nın Türkiye'deki medya ve yayıncılık sektörü açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

    Fuarın sektör temsilcilerini ve yeni nesil yayıncılık ekipmanlarını aynı çatı altında buluşturduğunu belirten Teymur, dört gün boyunca ziyaretçilerin güncel teknolojileri yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

    BroadcastX 2026'yı Türkiye'de medya odaklı tek fuar olarak nitelendiren Teymur, organizasyonun yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmek açısından kıymetli bir çalışma olduğunu vurguladı.

    Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur'dan BroadcastX 2026 değerlendirmesi

    "KAĞIDIN YERİNİ SUNUCULAR, MATBAANIN YERİNİ YAZILIMLAR ALDI"

    Medya sektörünün geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüme dikkat çeken Teymur, dijitalleşmenin haberciliğin üretim ve dağıtım süreçlerini köklü biçimde değiştirdiğini belirtti.

    Geçmişte haberciliğin en büyük maliyet kalemleri arasında kağıt, matbaa ve büyük uydu araçlarının bulunduğunu hatırlatan Teymur, günümüzde bu sistemlerin yerini dijital teknolojilerin aldığını ifade etti.

    Teymur, "Bugün ise kağıdın yerini sunucular aldı, matbaanın yerini yazılımlar ve dağıtım ağlarının yerini ise dijital platformlar aldı. Her şey dijitalleşti." sözleriyle medya sektöründe yaşanan değişimi anlattı.

    "SEKTÖRÜN BÜTÜN OYUNCULARINI BİR ARADA GÖRME İMKÂNIMIZ OLDU"

    BroadcastX 2026'nın yeni teknolojilerin tanıtılmasının yanı sıra sektör temsilcilerinin bir araya gelmesine de olanak sağladığını belirten Teymur, fuarda güncel yayıncılık cihazlarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

    Yeni nesil yayıncılık teknolojilerinin hangi alanlarda ve nasıl kullanıldığını yerinde görmenin önemine değinen Teymur, organizasyonun medya profesyonelleri açısından değerli bir deneyim sunduğunu ifade etti.

    Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Teymur, organizasyonun sektör için önemli bir çalışma olduğunu belirterek başarı dileklerini iletti.

    Behiye TeymurSon Dakika

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