Habur açılınca ihraç üretimi 3'e katlandı - Son Dakika

Habur açılınca ihraç üretimi 3'e katlandı

TÜRKİYE'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, normalleşme süreciyle yük taşımacılığına açıldı.

TÜRKİYE'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, normalleşme süreciyle yük taşımacılığına açıldı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçıların 3 vardiya sistemiyle üretim yaptığını ve günde 2 bin TIR'ın Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 1 Mart'ta çift yönlü geçişe kapatıldı. 'Temasız ihracatın' yapıldığı kapı, 4 Mayıs'ta yük taşımacılığına açıldı. Başta Irak olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan Türk firmaları, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla teke düşürdükleri vardiya sayısını, Irak'tan gelen siparişler doğrultusunda 3'e çıkartarak, üretimlerini artırdı.

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HABUR SINIR KAPISI'NDAN GÜNDE 2 BİN TIR İHRACAT YAPILIYOR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçıların 3 vardiya sistemiyle üretim yaptıklarını söyledi. 4 Mayıs gününden itibaren Habur Sınır Kapısı'nda günde 2 bin TIR'ın geçiş yaptığını anlatan Odabaşı, ihracatlarının yüzde 50'sinin Irak üzerinden yapıldığını anlattı. Koronavirüsle mücadele sürecinde firmaların yüzde 80'inin üretimlerini durdurduğunu aktaran Odabaşı, "2,5 aylık pandemi sürecinde firmalarımızın yüzde 80'i üretimini durdurmuştu. Şu anda Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte ihracatımız da yeniden başladı. Bir vardiya çalışan üretici firmalarımız, iki ve üç vardiyalı çalışma sistemine geçti. İhracatımızın yüzde 50'si Irak ve İran üzerine yapılıyordu. Şu anda Irak kapısının açılması ve Halil İbrahim Kapısı'nın da rahatlamasıyla birlikte firmalarımız 3 vardiya halinde çalışmaya devam ediyor. Üretiyoruz, ürettiğimizi de ihraç ediyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla şu anda günde 2 bin tır ihracat yapılıyor" dedi.

'YENİ PERSONELLER ALIP, VARDİYA SAYIMIZI 3'E ÇIKARDIK'

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünleri ihracatçısı firmanın üretim müdürü Ebru Bingöl, pandemi sürecinde 2 ay boyunca tek vardiya ve yarı zamanlı olarak çalışmak durumunda kaldıklarını belirterek, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte yeni istihdamlar sağladıklarını, vardiya sayılarını da 3'e çıkardıklarını söyledi. Bingöl, "Pandemi sürecinde 2 aylık bir süre boyunca üretimimizi tek vardiyaya düşürmüştük. Bu tek vardiyada bile yarı zamanlı çalışıyorduk. Haziran ayı itibarıyla 3 vardiyaya çıkardık. Yeni personel alımlarımız oldu. Pandemi sürecinde sınır kapıları kapalı olduğu için hem üretimimiz hem de ihracatımız yarı yarıya düşmüştü. Şu an kapıların açılmasıyla yoğun bir şekilde sipariş almaya başladık. Siparişleri yetiştirmek için fazla personel alarak üretimimizi hızlandırdık" diye konuştu.

'IRAK, FİRMAMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR'

Enerji panelleri üreticisi ve ihracatçısı Kemal Buluş ise Irak'ın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirterek, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasıyla iş anlaşmalarını Irak ile karşılıklı olarak yeniden başlattıklarını ifade etti. Buluş, "Pandemi ile birlikte 45 gün civarında üretimimizi durdurma kararı almıştık. Kapıların açılmasıyla birlikte firmamız açısından önemli bir pazar olan Irak ile olan iş anlaşmaları sürecimizi yeniden başlatma kararı aldık karşılıklı olarak" dedi.

Habur Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığı yapan TIR şoförleri de açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.


- Diyarbakır
Habur Sınır Kapısı, Orta Doğu, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Habur açılınca ihraç üretimi 3'e katlandı - Son Dakika

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