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Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

01.11.2021 09:15

İstanbul'da hafta sonu tatili sonrası ilk iş gününde yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yaşanıyor. Yurtta haftanın ilk iş gününde işe gitmeye çalışan vatandaşlar ile okul servisleri yollarda kalırken, trafik yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Avcılar mevkisinde başlayan trafik, Bahçelievler, Yenibosna, İncirli Merter yönünde yoğunlaşırken, Edirnekapı mevkisinde trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği gözleniyor.
Edirnekapı, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde de vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde Florya- Beylikdüzü ve İncirli-Yenibosna arasında trafik akışı ağır ilerlerken, bazı mevkilerde trafik durma noktasına geldi. Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevki arasında trafik durma noktasına geldi. D-100 kara yolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Mecidiyeköy Meydan'da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ise trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karaköy- Ortaköy arasında da trafik yoğunlaşıyor. Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında, Ankara istikametinde ise Ataşehir ile Sultanbeyli arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

YOĞNULUK YÜZDE 69

D-100 kara yolunda da Maltepe Gülsuyu ile Avrasya Tüneli bölgeleri arasında trafik yoğun şekilde ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 09.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu, Beylikdüzü, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Son Dakika


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